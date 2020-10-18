他與陸籍坐檯小姐修成正果 翻臉竟「自首」假結婚

屏東徐姓男子9年前與小吃部坐檯小姐、來自中國大陸的吳女結婚，不過前年感情、經濟出狀況，徐竟向移民署「自首」兩人是假結婚，雖檢方偵查後不起訴，也讓吳女氣得提告請求離婚。屏院一審認定徐姓男子無意維繫婚姻、兩人無同居已無實質關係，判准離婚；上訴後，高雄高分院維持原判，可上訴。

吳姓女子主張，她與徐姓丈夫2011年4月20日在中國大陸結婚、7月回台辦理登記，2017年11月取得我國國籍，她還跟著搬去徐的屏東老家去照顧公婆，不料徐在外另結新歡，且經濟問題使兩人常起爭執，徐2017年底竟惡意向移民署自首兩人是假結婚，還將她趕出門。

吳姓女子表示，徐姓丈夫是惡意遺棄她，加上意圖害她入罪，婚姻已有重大破綻而難以維持，希望法院判准兩造離婚。

徐姓男子辯稱，吳女2005年間就曾以假結婚方式來台，從事坐檯工作，遭警方查獲遣返，而他就是那時跟她認識而交往，由於她後來想再來台重操舊業，便要求他配合假結婚；徐強調，吳女來台後拒絕跟他家人同住，所以沒同居、也沒趕她出門的情況，因自一開始就沒結婚的真意，兩人婚姻不成立，反訴請確認兩造婚姻關係不存在。

一審法官認為，假結婚案檢方調查發現徐及吳女婚後有共同生活，難認定婚姻屬虛偽，並沒觸法，不起訴兩人；另傳喚吳女的大陸同鄉好友跟在台友人，都證稱曾去吳女家聊天，還協助搬物品，顯然不是假結婚，駁回徐所提的確認婚姻關係不存在之訴。

至於訴請離婚部分，法官認為徐姓男子僅因婚姻不睦，就任意去自首衍生刑案，出庭審理時都堅稱沒結婚真意，可見已不想維繫婚姻，加上徐要求吳女搬出去，兩人現無同居，關係有名無實，認同吳女主張無法再維持婚姻，判准離婚。