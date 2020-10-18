知名高爾夫球場勞資糾紛 法院判給付桿弟42人2933萬

新北市淡水區的新淡水高爾夫球場，遭42名桿弟員工指控，2018年間逼員工簽署承包契約遭去，不讓排班揹球，員工提告求償退休金、資遣費等，資方則辯稱，公司與桿弟非僱傭關係，士林地院認定，確為僱傭關係，資方得給付42人資遣費、退休金，共計2933萬餘元。可上訴。

新淡水高爾夫球場是最靠近台北市的球場，曾舉辦多次國際性大型賽事著名，如經已更名經營。法院判決指出，新淡水在2018年爆發勞資糾紛，42名員工桿弟提告請求積欠工資、積欠加班費、資遣費、退休金，其中更有到職超過30年的老員工，請求給付金額共計高達1億3百多萬元。

員工主張，桿弟服務顧客揹球袋、球桿、代駕高爾夫去車，還需要在球場營業前後，從事拔掃、補沙、澆水、洗車等工作，公司向顧客收取750元桿弟費，但卻苛扣其中200元，也未付每日在球場加班費，且2018年逼迫員工簽署承包契約遭拒後，同年9月終止勞動契約，請求給付積欠的工資、資遣費和退休金。

資方則主張，桿弟自行管理、推選總班長決定工作事務，資方無面試、扣薪、調職、林職等任用及指揮，雙方非僱傭關係，僅是承攬與委任的混合契約，200元非桿弟報酬，而是車輛使用費用。

法院依照員工證詞、資方公告等證據認為，資方以文書、內部職員通知，要求員工妥善整理球場果嶺、取消原本揹袋規定或禁止讓顧客駕車，不遵守就處罰，認定資方就企業組織相關事務，對42名員工單方權威性指示、制裁，確實是勞工與雇主關係。