1個月刷8萬解鎖妹子私密影片 宅男怕被罵扯盜刷糗大了

台中市簡姓男子在去年底欲利用手機交友軟體，解鎖平台中聊天女子的私密影片，因此在不到一個月內，透過手機上網刷卡，支付8.2萬餘元，簡事後收到帳單後，擔心家人責罵，先是向信用卡公司謊稱盜刷後，再向警方報案，但警方查出簡指控不實，簡承認涉案，全案依詐欺未遂、誣告罪，判拘役60天，得易科。

根據判決書，簡姓男子在去年12月底，欲利用透過手機交友軟體「SmeetH私覓」的付費功能，以取得與平台中女子聊天，觀看私密照片、影片的機會，因此從去年12月底至今年1月底，他透過手機上網的方式，刷卡信用卡，付款66次，刷卡金額達8.2萬餘元，簡在3月間收到帳單後，驚覺大事不妙，因擔心被家人責罵，趕緊謊稱信用卡是遭「盜刷」。

簡在今年3月間，先向發卡的花旗銀行的客服人員謊稱，66次在該手機交友軟體刷卡的金額，都是遭歹徒盜刷，希望信用卡公司能夠免除，發卡銀行得知後，要簡向警方報案，並暫緩簡的爭議款項部分，待警方後續查明釐清。

簡在今年4月間，向霧峰警分局報案，稱信用卡遭盜刷，使用者並非他本人，警方立案偵查後，透過該手機交友軟體的會員資料，以及該張信用卡網路登入紀錄，查出該信用卡都是透過簡姓男子所申辦的行動電話門號上網刷卡，與簡在報案時所描述的證詞不符，5月再通知簡到案說明時，簡承認盜刷一事是他所編造的。

檢方將全案依詐欺得利未遂、誣告兩罪起訴後，聲請簡易判決處刑，台中地院認定簡犯行明確，分別依詐欺得利未遂罪，判拘役50天、誣告罪判拘役15天，應執行拘役60天，得易科6萬元，可上訴。