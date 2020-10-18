高雄副議長女兒拚立委遭嗆「殺妳全家」 男連撥7通恐嚇下場確定

徐姓男子疑先前就不滿國民黨籍高雄市副議長陸淑美，得知她女兒黃韻涵將參選高雄第2選區立委，涉於投票前夕連打7通電話恐嚇「我要殺妳們全家人」等語；徐落網後辯稱「純屬情緒發洩而已」，一審依恐嚇危害安全罪判3月徒刑、得易科罰金9萬，他不服上訴，高雄高分院維持原判定讞。

判決指出，打零工維生的徐姓男子（69歲）今年1月2日下午4點20分，在岡山區住處的市話，撥打到陸淑美及黃韻涵的服務處，恐嚇「陸淑美、黃韻涵你們很可惡，我要殺妳們全家人；你相不相信我會殺妳全家。」

相隔2天、1月4日下午2點57分，徐姓男子再打到服務處嗆聲「陸淑美出來！我給她全家死，『長腿泰（指陸淑美丈夫）』我揍死他」，當天下午4個小時內又陸續撥了5通；服務處人員則在2日就轉達此事，陸淑美便決定報案，警方於8日循線逮人。

徐姓男子辯稱，「純屬情緒發洩而已」，沒有要恐嚇的意思，法官認定徐在電話中說「殺」、「火拚」、「死」、「揍死」等帶有加害生命的字眼，足以造成恐懼不安，犯行明確，考量他表示願道歉卻不認罪，犯後態度不佳，依接續犯以1個恐嚇危害安全罪判刑。