快訊

高雄透天厝火警1死 國小退休音樂老師全身燒燙傷不治

獨／政府擬准親日團體陽明山立日皇碑 北市府擋下拒絕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄副議長女兒拚立委遭嗆「殺妳全家」 男連撥7通恐嚇下場確定

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

徐姓男子疑先前就不滿國民黨籍高雄市副議長陸淑美，得知她女兒黃韻涵將參選高雄第2選區立委，涉於投票前夕連打7通電話恐嚇「我要殺妳們全家人」等語；徐落網後辯稱「純屬情緒發洩而已」，一審依恐嚇危害安全罪判3月徒刑、得易科罰金9萬，他不服上訴，高雄高分院維持原判定讞。

判決指出，打零工維生的徐姓男子（69歲）今年1月2日下午4點20分，在岡山區住處的市話，撥打到陸淑美及黃韻涵的服務處，恐嚇「陸淑美、黃韻涵你們很可惡，我要殺妳們全家人；你相不相信我會殺妳全家。」

相隔2天、1月4日下午2點57分，徐姓男子再打到服務處嗆聲「陸淑美出來！我給她全家死，『長腿泰（指陸淑美丈夫）』我揍死他」，當天下午4個小時內又陸續撥了5通；服務處人員則在2日就轉達此事，陸淑美便決定報案，警方於8日循線逮人。

徐姓男子辯稱，「純屬情緒發洩而已」，沒有要恐嚇的意思，法官認定徐在電話中說「殺」、「火拚」、「死」、「揍死」等帶有加害生命的字眼，足以造成恐懼不安，犯行明確，考量他表示願道歉卻不認罪，犯後態度不佳，依接續犯以1個恐嚇危害安全罪判刑。

徐姓男子上訴仍堅稱沒有恐嚇，二審合議庭不採信他的說法，駁回上訴維持原判決定讞。黃韻涵今年1月11日代表國民黨參選高雄第2選區立委，不敵拚連任的民進黨立委邱志偉。

徐姓男子在今年1月間涉連撥打7通電話恐嚇高雄副議長陸淑美（右起）、參選立委的女兒黃韻涵。圖／翻攝黃韻涵臉書
徐姓男子在今年1月間涉連撥打7通電話恐嚇高雄副議長陸淑美（右起）、參選立委的女兒黃韻涵。圖／翻攝黃韻涵臉書

恐嚇 國民黨 岡山

延伸閱讀

高雄水情維持藍燈 但高屏堰川流量比去年降

兩度讚高雄肉燥飯好吃 陳其邁嗆台南：還好而已

拜會國民黨團 陳其邁：沒做好會虛心受教

高議會開幕 陳致中：像監督韓國瑜一樣監督陳其邁

相關新聞

高雄副議長女兒拚立委遭嗆「殺妳全家」 男連撥7通恐嚇下場確定

徐姓男子疑先前就不滿國民黨籍高雄市副議長陸淑美，得知她女兒黃韻涵將參選高雄第2選區立委，涉於投票前夕連打7通電話恐嚇「我...

知名高爾夫球場勞資糾紛 法院判給付桿弟42人2933萬

新北市淡水區的新淡水高爾夫球場，遭42名桿弟員工指控，2018年間逼員工簽署承包契約遭去，不讓排班揹球，員工提告求償退休...

他與陸籍坐檯小姐修成正果 翻臉竟「自首」假結婚

屏東徐姓男子9年前與小吃部坐檯小姐、來自中國大陸的吳女結婚，不過前年感情、經濟出狀況，徐竟向移民署「自首」兩人是假結婚，...

1個月刷8萬解鎖妹子私密影片 宅男怕被罵扯盜刷糗大了

台中市簡姓男子在去年底欲利用手機交友軟體，解鎖平台中聊天女子的私密影片，因此在不到一個月內，透過手機上網刷卡，支付8.2...

大叔超商拿46元啤酒開了就喝 未結帳下場是拘役85天

台中市黃姓男子在今年9月間在北區一家超商拿了一罐啤酒後，趁店員在店外掃地時，直接在店內打開飲用，不過仍被店員發現，趕緊通...

走私大麻美籍英語師 打斷女友鼻骨、手腕再被判刑

新竹地區一名美語教師COREY（美國籍），2017年搭機入境時曾夾帶大麻遭航警局及台北關攔查遭判刑，2018年10月又因...

貪400元物品大腿猛撞夾娃娃機 最後付60倍代價

南投縣劉姓男子到南投市某夾娃娃機店，見旁人沒注意，竟刻意以大腿撞擊機台，促使鄰近取貨口的物品掉落，拿走鯊魚型娃娃吊飾、海...

不滿夜間會車遠光燈刺眼 機車騎士擋轎車判罰2千

楊姓男子於今年5 月8日騎機車行經台南市將軍區長榮里某產業道路時，因不滿前方轎車使用遠光燈刺眼，竟將他機車阻擋在轎車前方...

男子駕車拒檢衝撞毀警車 法官判刑4月

簡姓男子被控於今年6月間，駕駛轎車行經台南市新化區中正路行駛，因未依規定使用燈光，為巡邏員警要求停車受檢，卻加速行駛至新...

公車招手卻過站74歲婦暴怒 擋8分鐘判刑結果出爐

高雄郭姓婦人去年1月向公車招手卻沒停，涉追上前趁紅燈要求開門，遭司機拒絕，她竟持續阻擋並拍打擋風玻璃，長達8分鐘才遭警方...

又見直升機偷飛 國巨前總裁交保

新北淡水日前才發生輕型R22直升機違規起降後，台東地檢署近日也偵辦一起R22型直升機違反民航法案件，檢方前天約談直升機駕...

R22直升機又爆偷飛台東 民航局共監控七架它也在內

台東地檢署偵辦1架R22型直升機違反航空法飛行起降情形，昨傳喚涉有重嫌的70歲陳姓男子到案說明，因陳男否認最近開過這架直...

熱門新聞

好心幫忙付80元一餐飯 「大哥哥」讓這家人感動莫名

南投埔里居家檢疫者猝死 化驗結果新冠肺炎為陰性

暖心！小兄妹為省錢只點2碗飯 善心男直接付全額獲讚揚

潑糞「保護傘」餐廳 警再逮捕三共犯

高雄透天厝火警1死 國小退休音樂老師全身燒燙傷不治

北市師大校門口計程車撞轎車 救出2人送醫救治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。