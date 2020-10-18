男子性侵少女判緩刑 法官撤緩送去關：未完成義務勞務

北市黃姓男子因對少女性侵，經法院判決1年8月確定，緩刑3年，須提供120小時義務勞務，但黃男以工作忙為由，僅提供16小時，向檢察官、法官求情延長時間，但仍然未完成剩下的87％義務勞務時數，法院緩刑宣告撤銷。

黃男須提供120小時義務勞務，檢察官命1年內完成，但黃在履行期間快到時聲請延長，檢察官准予延期2月，但黃男根本沒有再提供義務勞務，檢察官向法院聲請撤遭緩刑宣告。

黃當時向法院稱，因工作忙，沒想這麼多，才沒有按時提供義務勞務，現在知道嚴重性了，會配合，如果再給1年時間，應可以擠出18個上班日來提供義務勞務等語。法院相信黃男說詞，駁回檢方聲請；檢察官也再給予黃男1年時間履行義務勞務。

不料，黃男無視於法院、地檢署給的機會，根本沒有履行剩餘的義務勞務時數。黃男對於檢方首次、核准延長履行義務勞務1年2月期間，僅提供16小時，在檢方聲請撤銷緩刑時，曾對法官、檢察官承諾1年內會完成剩下時數。