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大叔超商拿46元啤酒開了就喝 未結帳下場是拘役85天

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子在今年9月間在北區一家超商拿了一罐啤酒後，趁店員在店外掃地時，直接在店內打開飲用，不過仍被店員發現，趕緊通報警察到場，黃承認涉案，全案依竊盜罪嫌移送法辦後，台中地院發現黃有多項詐欺、竊盜前科，曾入監服刑，但仍犯下此案，依累犯加重，判拘役85天，得易科。

根據判決書，黃姓男子在今年9月8日清晨5時許，在北區某超商內拿走一罐價值46元的「Bar」啤酒，得手後隨即開瓶飲用，繼而欲逕行往大門口離去，但當時在門市外掃地的吳姓店員發覺有異，趕緊報警。經警方據報到場，並扣得啤酒空瓶1個，黃承認涉案，辯稱「口渴」，全案警詢後依竊盜罪移送。

台中地院審理時，發現黃在新北、新竹、台南、高雄等地，都有涉嫌詐欺、傷害、妨害自由、竊盜等刑案，遭判拘役或徒刑的紀錄，但黃仍在執行完畢後，仍無視他人財產，擅自竊取啤酒飲用，顯然對於刑罰的反應力薄弱，依累犯加重其刑，判拘役85天，得易科8.5萬元，可上訴。

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台中市黃姓男子在今年9月間在超商喝了一瓶未結帳的啤酒，因他是竊盜等多項前科，台中地院依累犯加重其刑，判拘役85天。圖／報系資料照
台中市黃姓男子在今年9月間在超商喝了一瓶未結帳的啤酒，因他是竊盜等多項前科，台中地院依累犯加重其刑，判拘役85天。圖／報系資料照

竊盜 詐欺 超商

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