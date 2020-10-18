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不滿夜間會車遠光燈刺眼 機車騎士擋轎車判罰2千

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

楊姓男子於今年5月8日騎機車行經台南市將軍區長榮里某產業道路時，因不滿前方轎車使用遠光燈刺眼，竟將他機車阻擋在轎車前方，妨害對方繼續駕車往前通行權利。台南地院依楊觸犯強制罪，判處罰金2千元，得易服勞役，案可上訴。

判決說，楊於今年5 月8日晚上9點多，騎乘機車行經將軍區長榮里某產業道路時，因不滿前方由楊姓被害人駕駛轎車使用遠光燈，竟將其機車阻擋在轎車前方， 妨害被害人繼續駕車往前通行權利。案經被害人向提出告訴，法辦起訴。

法官認為，楊所為，觸犯刑法第三百零四條第一項強制罪，審酌楊騎乘機車，因不滿告訴人駕駛轎車於狹窄產業道路會車時使用遠光燈，汽車夜間會車應用近光燈，因刺眼剎車後阻擋於告訴人車前，質問為何打遠光燈，妨害告訴人通行權利，衡量犯罪手段、素行、所生損害等一切情狀，量處其刑。

騎機車楊姓男子不滿被害人駕駛轎車於狹窄產業道路會車時使用遠光燈，因刺眼剎車後阻擋於轎車前，台南地院依楊觸犯強制罪，判處罰金2千元。圖／本報資料照片
騎機車楊姓男子不滿被害人駕駛轎車於狹窄產業道路會車時使用遠光燈，因刺眼剎車後阻擋於轎車前，台南地院依楊觸犯強制罪，判處罰金2千元。圖／本報資料照片

軍區 長榮

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