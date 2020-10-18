不滿夜間會車遠光燈刺眼 機車騎士擋轎車判罰2千

楊姓男子於今年5月8日騎機車行經台南市將軍區長榮里某產業道路時，因不滿前方轎車使用遠光燈刺眼，竟將他機車阻擋在轎車前方，妨害對方繼續駕車往前通行權利。台南地院依楊觸犯強制罪，判處罰金2千元，得易服勞役，案可上訴。

判決說，楊於今年5 月8日晚上9點多，騎乘機車行經將軍區長榮里某產業道路時，因不滿前方由楊姓被害人駕駛轎車使用遠光燈，竟將其機車阻擋在轎車前方， 妨害被害人繼續駕車往前通行權利。案經被害人向提出告訴，法辦起訴。