公車招手卻過站74歲婦暴怒 擋8分鐘判刑結果出爐

高雄郭姓婦人去年1月向公車招手卻沒停，涉追上前趁紅燈要求開門，遭司機拒絕，她竟持續阻擋並拍打擋風玻璃，長達8分鐘才遭警方帶離。一審雄院認定她妨害公車通行權利，還造成玻璃十字裂痕，依強制罪處拘役15日；郭婦不服上訴，高雄高分院認為無法佐證她造成裂痕，改判拘役10日，緩刑2年定讞。

判決指出，郭姓婦人（74歲）去年1月9日中午12點28分，在高雄三民區建工路的高雄工職站牌附近，招手示意要搭「紅30建工幹線」公車，但張姓司機疑未發現她招手，繼續往前開等紅燈，她見狀便衝上前接近公車與張理論。

郭姓婦人當時先拍打車尾3下，再到前車門處又拍打3下，並喊「開門」，接著走至擋風玻璃前要求開門、大聲理論「為何過站不停」；不過張姓司機回應表示不會開門，郭婦聽聞相當不滿，再喊「要叫警察」且不斷拍打，張則回「叫啊」、「你再推推看」。

由於綠燈後郭姓婦人仍不讓公車離去，直到8分鐘後，員警到場將她到離，事後公車所屬南臺灣汽車客運認為郭婦影響公車行駛、造成擋風玻璃十字型裂痕，對她提告。

郭婦辯稱，她當時要坐公車去看病，看到公車來便揮手，但公車不停，她看前面紅燈趕快跑過去，有拍車門及駕駛座正前方的擋風玻璃，但只是輕輕地拍，沒造成玻璃裂損。

一審法官勘驗行車記錄器，發現郭婦拍打時造成錄影畫面震動，可見拍打力道非輕，她站的位置也與擋風玻璃裂損處相符，認定她妨害公車駕駛及乘客的通行權利、也造成財產損害，依強制罪處拘役15日，易科罰金1萬5000元。

郭婦上訴稱玻璃裂損不是她造成，二審合議庭認為，張姓司機無法佐證郭婦拍打玻璃的當下就碎裂，且懷疑郭婦的年紀、體力，空手捶打安全系數較高的公車前擋風玻璃，是否足以造成裂痕？加上也無法佐證她主觀上有毀損犯意，此部分事證不足。