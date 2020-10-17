廢爐碴加入混凝土賺價差 王姓業者詐欺罪判4年

彰化全興環保公司以及和隆營造公司涉嫌將廢爐碴加入混凝土，偽造來源證明作為公共工程使用混凝土賺價差，彰化地院判全興公司王姓總經理4年徒刑，史姓業務經理3年7個月徒刑。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，全興環保公司領有爐碴廢棄物再利用的執照，不過廢爐碴只能作為道路、人行道等鋪面工程使用的底層原料，但全興環保公司卻跟和隆營造公司合作，將爐碴加入混凝土中，作為公共工程使用的混凝土。

彰化地檢署檢察官查出，和隆營造承包多項彰化農田水利會工程，和隆營造江姓業者貪圖爐碴和天然砂石的差價，明知公共工程使用的混凝土中不可加入爐碴，卻和全興公司合作調配含有爐碴的混凝土，偽造檢驗合格證明，謊稱混凝土使用的砂石來自濁水溪等河川。

檢方也查出，上帆營造公司標得彰化芳苑鄉公所的漢寶養殖區進排水路改善工程，上帆公司許姓業者也向全興環保公司購買含有爐碴的混凝土，作為工程所需的預拌混凝土，全興公司人員也自行上網搜尋承包公共工程的廠商，詢問有無意願購買含有廢爐碴的混凝土。

彰化地院法官審理此案，王姓總經理、史姓業務經理等多名被告都否認犯案，不清楚為何混凝土會混入廢爐碴。

地院法官認為，被告等人從事營造或混凝土相關行業，為降低施工成本，將爐碴作為混凝土摻料使用，讓政府機關陷於錯誤，有些已經付款，有些因檢察官及時偵查介入，業主暫未付款，但各工程裡面詐欺所得，有高有低，被告等人貪圖不法利益，所為實不足取，因此依詐欺等罪，判處全興公司王姓總經理有期徒刑4年，史姓業務經理3年7個月，和隆營造江姓業者2年6個月，全案仍可上訴。