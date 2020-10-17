台東R22直昇機違規起降 國巨前總裁陳木元自稱曾有駕照

台東地檢署偵辦1架R22型直升機違反航空法飛行起降情形，昨傳喚涉有重嫌的70歲陳姓男子到案說明，因陳男否認最近開過這架直升機，但陳為直升機所有人，檢方訊後，認為陳男涉有重嫌，諭令他以新台幣25萬元交保。有媒體爆出陳男就是國巨前總裁陳木元，檢方則未證實，但陳木元曾接受體訪問曾考取全國第一張直升機適航證及操作證。截稿前，未獲陳木元回應。

據了解，國內早期不少企業家購置私人直升機，民航局也開放直升機適航證及操作證考照，後來民航局停發相關證照；儘管台東檢方不證實，遭查扣的輕型R22直升機為陳木元所有，但以日前陳木元接受「風傳媒」訪問就自稱，他在2012年考取全國首張自用直升機適航證及操作證，但已過期，直升機都放在倉庫裡，陳木元為此痛批「民航法規還活在老蔣時代」。

台東地檢署主任檢察官曾揚嶺表示，全案目前仍偵查中，相關細節不便對外說明，新聞稿指陳姓男子涉有重嫌，但新聞稿並未提及陳男姓氏全名，也未提及陳男駕駛直升機，請外界勿過度臆測。因民航局登錄民用航空器資料裡，被查扣的R22型直升機為陳男所有，承辦檢察官因而訊後諭令陳男以新台幣25萬元交保。

台東地檢署新聞稿指出，東海岸上空近日出現1架R22型直升機違反航空法飛行起降情形，檢方接獲通報後，即會同警方成立專案小組展開蒐證，發現陳姓男子涉有重嫌，日前持法院搜索票，會同台東航空站前往一間民宅搜索，發現民宅內停有1架R22型直升機，諭令查扣代管。