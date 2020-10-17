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台東R22直昇機違規起降 國巨前總裁陳木元自稱曾有駕照
台東地檢署偵辦1架R22型直升機違反航空法飛行起降情形，昨傳喚涉有重嫌的70歲陳姓男子到案說明，因陳男否認最近開過這架直升機，但陳為直升機所有人，檢方訊後，認為陳男涉有重嫌，諭令他以新台幣25萬元交保。有媒體爆出陳男就是國巨前總裁陳木元，檢方則未證實，但陳木元曾接受體訪問曾考取全國第一張直升機適航證及操作證。截稿前，未獲陳木元回應。
據了解，國內早期不少企業家購置私人直升機，民航局也開放直升機適航證及操作證考照，後來民航局停發相關證照；儘管台東檢方不證實，遭查扣的輕型R22直升機為陳木元所有，但以日前陳木元接受「風傳媒」訪問就自稱，他在2012年考取全國首張自用直升機適航證及操作證，但已過期，直升機都放在倉庫裡，陳木元為此痛批「民航法規還活在老蔣時代」。
台東地檢署主任檢察官曾揚嶺表示，全案目前仍偵查中，相關細節不便對外說明，新聞稿指陳姓男子涉有重嫌，但新聞稿並未提及陳男姓氏全名，也未提及陳男駕駛直升機，請外界勿過度臆測。因民航局登錄民用航空器資料裡，被查扣的R22型直升機為陳男所有，承辦檢察官因而訊後諭令陳男以新台幣25萬元交保。
台東地檢署新聞稿指出，東海岸上空近日出現1架R22型直升機違反航空法飛行起降情形，檢方接獲通報後，即會同警方成立專案小組展開蒐證，發現陳姓男子涉有重嫌，日前持法院搜索票，會同台東航空站前往一間民宅搜索，發現民宅內停有1架R22型直升機，諭令查扣代管。
東海岸東河鄉地方上就曾傳出國巨前總裁陳木元在東海岸購地並建蓋豪宅，也多次看到輕型直升機在東海岸上空飛行，甚至從傳聞陳的豪宅起降，儘管陳元木曾接受媒體訪問，他自稱退休後常到台東居住度假，但傳聞中的豪宅是否為國巨前總裁陳木元所有，難以法證實。
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