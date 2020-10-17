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89歲老翁蘇花隧道內開車左偏 擦撞對向兩車交通大打結

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

一名89歲羅姓老翁今天開車載妻子經蘇花公路北上，在匯德隧道內突然車輛左偏，侵入對向車道，擦撞對向兩輛小客車，幸無人傷，不過因事故造成雙向交通大打結兩個小時，只能單向行駛，到中午時分才恢復雙向通行，羅男表示，當時隧道內有霧氣，看不清楚才會左偏，他未酒駕，肇事原因正由警方調查中。

今天是星期六，台9線蘇花公路雙向車流不少，上午10時32分時，162.2公里處花蓮縣秀林鄉匯德隧道內突然發生事故，造成後方大塞車，新城警分局獲報趕往，在隧道內實施單線雙向管制，一直到中午12時20分將車輛拖吊離開，才恢復雙向通行。

新城警分局交通組長黃榕仙表示，初步調查，羅姓男子駕駛的車輛，在隧道內不明原因偏左行，跨過雙黃線，擦撞到對向朱姓及張姓民眾所駕駛的自小客車，造成3輛車車損，幸好無人受傷，警方對羅男酒測，酒測值為零，確實的肇事原因還待釐清。

據了解，羅姓男子家住北部，今天載妻子北上返家時發生事故。他表示當時並非要超車，是隧道內有霧氣，影響視線，他一時看不清楚前方路況，車子才會不小心偏左。新城警分局呼籲，行經台8、9線民眾，請小心慢行，勿超速、違規超車、酒後駕車或疲勞駕駛，以免危及自身及他人的用路安全。

家住北部的89歲羅姓老翁今天駕車北上，在蘇花公路匯德隧道內左偏，擦撞對向來車，造成交通大打結。記者王燕華／翻攝
家住北部的89歲羅姓老翁今天駕車北上，在蘇花公路匯德隧道內左偏，擦撞對向來車，造成交通大打結。記者王燕華／翻攝
家住北部的89歲羅姓老翁今天駕車北上，在蘇花公路匯德隧道內左偏，擦撞對向來車，造成交通大打結。記者王燕華／翻攝
家住北部的89歲羅姓老翁今天駕車北上，在蘇花公路匯德隧道內左偏，擦撞對向來車，造成交通大打結。記者王燕華／翻攝
家住北部的89歲羅姓老翁今天駕車北上，在蘇花公路匯德隧道內左偏，擦撞對向來車，造成交通大打結。記者王燕華／翻攝
家住北部的89歲羅姓老翁今天駕車北上，在蘇花公路匯德隧道內左偏，擦撞對向來車，造成交通大打結。記者王燕華／翻攝

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