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無律師證卻出面替公司執行長打官司 男子遭判刑4個月

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

許姓男子在新北市一間土地開發公司上班，明知自己無律師證書，卻出面替公司執行長處理房屋裝修糾紛，不僅撰寫答辯狀，還以代表人身分出席調解，因調解成立收取2萬元報酬，事後被查出許男並不具律師資格，遭新北地檢署起訴。新北地院日前將許男依無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件罪，判刑4個月，得易科罰金12萬元，犯罪所得2萬元依法沒入，可上訴。

起訴指出，65歲許姓男子任職新北市一間專營都更案的土地開發公司上班，明知自已未取得律師證書，於103年間卻為出面替公司執行長處理與室內裝修公司間清償借款事件的訴訟案。

許男不僅103 年1 月代筆撰寫答辯狀，並於同年2月以代理人身分出席調解，而該案件因調解成立而終結，事後許男以「當初為避免執行長訴訟，答應較高金額和解，執行長也許不盡滿意，但考量許多方面，執行長隨便付多少錢給我，或 包個紅包意思意思都無妨。」透過公司事轉達後，於105年2月向執行長收取2 萬元報酬。由於許男並不具律師資格遭人檢舉，新北地檢署偵辦後依法起訴。

許男出庭時不斷主張向執行長收取費用，只是處理所有事務的必要費用加總，但新北地院認為，這只是許男推卸責任打迷糊仗的辯解，日前依無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件罪，判刑4個月，得易科罰金12萬元，犯罪所得2萬元依法沒入，仍可上訴。

新北市許姓男子無律師證卻出面替公司執行長打官司，新北地院將他判刑4個月。示意圖／Ingimage
新北市許姓男子無律師證卻出面替公司執行長打官司，新北地院將他判刑4個月。示意圖／Ingimage

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