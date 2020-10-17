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入獄尪綠了！嬌妻另覓一夜情討拍 「中獎」懷孕露餡

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市李姓男子閃電結婚後不久便入獄服刑，小倆口僅相處短短幾天，從此只能靠探監維繫夫妻感情。家務重擔壓得李妻心力交瘁，萌生離婚念頭而離家出走，在網路世界尋求慰藉，暈頭與男網友發生一夜情，還「一次中獎」，意外懷孕生下一女。李男怒不可遏，提告女方求償100萬元，橋頭地院判賠5萬元，可上訴。

李男指控，2016年6月24日與妻子結婚，婚後不到半個月，自己便入獄服刑，妻子卻在隔年10月9日生下孩子。李男反覆推算受孕日，算出妻子懷孕時間點，他人還在獄中，緊咬女方出軌外遇；高雄少家法院判決，確認孩子不是李男親生孩子。

李男不甘被「戴綠帽」，控訴妻子嚴重侵害配偶權，造成他精神痛苦，向橋頭地院提告求償100萬元。

李妻坦承一時失慮與網友發生一夜情，「就只有一次」，充其量只是一夜情，沒有感情牽絆，之後也果斷與男網友斷聯繫，只是意外懷上孩子，不忍心殺害腹中生命，才決定生下孩子。

李妻忍不住訴苦，夫妻倆閃電結婚，婚前交往1個多月，婚後相處不到半個月，丈夫就入獄服刑，家務便全落在她身上；不只服侍婆婆、小姑，還要管教、照顧即將進入叛逆期的繼子，壓力大、又頻頻被刁難，心力交瘁決定在2015年11月搬離夫家，並與男網友發生一夜情。

李妻表示，「夫妻婚姻關係早已破滅，就算沒發生一夜情，最終也會離婚」，自認通姦對婚姻造成的侵害有限，李男求償100萬數額太高。

橋頭地院審理，認定李妻通姦，確實侵害李男配偶權；男方求償有理。但合議庭也認為，考量李男夫妻倆婚後只能靠探監、書信往來維繫關係，幾乎無法履行夫妻同居義務；且女方雖與男網友發生一夜情而懷孕，但之後不再有往來，算不上長期親密關係。

據了解，李男夫妻倆前年2月23日離婚，橋頭地院綜合衡量情節後，判女方應賠償男方5萬元，全案還可上訴。

高雄市李姓男子閃電結婚後不久便入獄服刑，出獄後發現妻子在他入獄期間，與別人發生肉體關係、還生下孩子，氣得向橋頭地院提告求償。示意圖／ingimage
高雄市李姓男子閃電結婚後不久便入獄服刑，出獄後發現妻子在他入獄期間，與別人發生肉體關係、還生下孩子，氣得向橋頭地院提告求償。示意圖／ingimage

夫妻 結婚 出軌 外遇

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