聽新聞
test
0:00 / 0:00
公布欠債人個資判無罪？ 法官：討債者未獲財產不法利益
台中市民黃男與張男有債務糾紛，去年在臉書張貼張的個資，經張控告違反個人資料保護法，黃辯稱是因張避不出面處理債務，所以上網要網友協尋，台中地院以黃「無意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」，判黃無罪，可尋求民事賠償、行政罰為救濟。可上訴二審。
檢察官起訴指出，黃男基於違反個人資料保護法犯意，去年9 月25日前，以所申設臉書帳號個人頁面，公開張貼張男的國民身分證反面照片等載有告訴人父、母、配偶、役別、出生地、地址等個人資料訊息，
黃並留言「各位被他騙錢的人，這是他的住家，目前人避不見面，希望有人可以找得到他們，叫他們出面還錢」，經張的家人瀏覽貼文後，轉告張，由張提起告訴。黃否認違反個人資料保護法犯行，辯稱「我是因張避不出面處理債務，所以上網要網友協尋」。
承審法官以個人資料保護法第41條於104 年12月30日修正公布，修正後第41條規定：「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，而違反規定，足生損害於他人者，處5 年以下有期徒刑，得併科新台幣1百萬元以下罰金。
立法理由為「無不法意圖而違反本法相關規定，原則以民事賠償、行政罰等救濟為已足。惟若行為人如有意圖為自己或第三人不法利益而違反本法相關規定，仍有以刑罰處罰之必要」。
法官認定，黃男在臉書公布張的個資，目的是用以使張出面處理債務問題，然尚難逕推斷黃行為時主觀上有何為自己或第三人不法之「財產上」利益或損害他人「財產上」利益之意圖，因此判黃男無罪。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言