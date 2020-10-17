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公布欠債人個資判無罪？ 法官：討債者未獲財產不法利益

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民黃男與張男有債務糾紛，去年在臉書張貼張的個資，經張控告違反個人資料保護法，黃辯稱是因張避不出面處理債務，所以上網要網友協尋，台中地院以黃「無意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」，判黃無罪，可尋求民事賠償、行政罰為救濟。可上訴二審。

檢察官起訴指出，黃男基於違反個人資料保護法犯意，去年9 月25日前，以所申設臉書帳號個人頁面，公開張貼張男的國民身分證反面照片等載有告訴人父、母、配偶、役別、出生地、地址等個人資料訊息，

黃並留言「各位被他騙錢的人，這是他的住家，目前人避不見面，希望有人可以找得到他們，叫他們出面還錢」，經張的家人瀏覽貼文後，轉告張，由張提起告訴。黃否認違反個人資料保護法犯行，辯稱「我是因張避不出面處理債務，所以上網要網友協尋」。

承審法官以個人資料保護法第41條於104 年12月30日修正公布，修正後第41條規定：「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，而違反規定，足生損害於他人者，處5 年以下有期徒刑，得併科新台幣1百萬元以下罰金。

立法理由為「無不法意圖而違反本法相關規定，原則以民事賠償、行政罰等救濟為已足。惟若行為人如有意圖為自己或第三人不法利益而違反本法相關規定，仍有以刑罰處罰之必要」。

法官認定，黃男在臉書公布張的個資，目的是用以使張出面處理債務問題，然尚難逕推斷黃行為時主觀上有何為自己或第三人不法之「財產上」利益或損害他人「財產上」利益之意圖，因此判黃男無罪。

台中市民黃男與張男有債務糾紛，去年在臉書張貼張的個資，經張控告違反個人資料保護法，台中地院以黃「無意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」，判黃無罪，可尋求民事賠償、行政罰為救濟。圖／本報資料照
台中市民黃男與張男有債務糾紛，去年在臉書張貼張的個資，經張控告違反個人資料保護法，台中地院以黃「無意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」，判黃無罪，可尋求民事賠償、行政罰為救濟。圖／本報資料照

債務 個資

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