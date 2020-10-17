R22直昇機現蹤台東上空 檢警依違反航空法搜索逮人扣機

台東東海岸上空近日疑出現1架R22型直升機，違反航空法飛行起降情形，成功警分局遂通報台東地檢署，檢方成立專案小組展開蒐證，發現陳姓男子涉有重嫌，日前持法院搜索票，會同台東航空站前往一間民宅搜索，當場扣得R22型直升機，並於昨天傳喚陳男，訊後坦承犯行，諭知具保新台幣25萬元。

台東地檢署指出，日前接獲成功警分局通報疑有1架黑色R22型直升機違規起降及飛行情事，地檢署檢察長陳松吉立即指派打擊民生犯罪專組檢察官羅佾德指揮偵辦，召集警方組成專案小組，嚴查速辦遏止違法飛行。

經專案小組縝密蒐證後，日前持法院核發搜索票，會同台東航空站至陳姓男子居住處搜索，扣得Robinson R22 BetaⅡ型輕型2人座直升機1部等相關事證。昨天下午傳喚陳男到案調查後，認其涉嫌違反民用航空法第103條使用違法航空器飛航、第104條無證照飛航等罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押之必要，諭知具保新台幣25萬元。