快訊

研究：出現在豬隻身上的新興冠狀病毒 可能感染人類

中職／林哲瑄影帝級美技 運動畫刊要基爾邁爾讓個位置

聽新聞
test
0:00 / 0:00

R22直昇機現蹤台東上空 檢警依違反航空法搜索逮人扣機

聯合報 / 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東東海岸上空近日疑出現1架R22型直升機，違反航空法飛行起降情形，成功警分局遂通報台東地檢署，檢方成立專案小組展開蒐證，發現陳姓男子涉有重嫌，日前持法院搜索票，會同台東航空站前往一間民宅搜索，當場扣得R22型直升機，並於昨天傳喚陳男，訊後坦承犯行，諭知具保新台幣25萬元。

台東地檢署指出，日前接獲成功警分局通報疑有1架黑色R22型直升機違規起降及飛行情事，地檢署檢察長陳松吉立即指派打擊民生犯罪專組檢察官羅佾德指揮偵辦，召集警方組成專案小組，嚴查速辦遏止違法飛行。

經專案小組縝密蒐證後，日前持法院核發搜索票，會同台東航空站至陳姓男子居住處搜索，扣得Robinson R22 BetaⅡ型輕型2人座直升機1部等相關事證。昨天下午傳喚陳男到案調查後，認其涉嫌違反民用航空法第103條使用違法航空器飛航、第104條無證照飛航等罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押之必要，諭知具保新台幣25萬元。

地檢署呼籲飛行愛好者，應循合法管道取得相關證照及使用合法航空器飛行，以維護空中航機飛航秩序，並保障自身及地面民眾生命財產安全。另如有刻意違法飛行者，將積極調查不法，切勿心存僥倖以身試法。

台東民眾2年前就拍到疑似同款的直升機，在東海岸海邊上空低空飛行。記者尤聰光／翻攝
台東民眾2年前就拍到疑似同款的直升機，在東海岸海邊上空低空飛行。記者尤聰光／翻攝
台東東海岸上空近日疑出現1架R22型直昇機，違反航空法飛行起降情形，台東地檢署日前持法院搜索票，會同台東航空站前往陳姓男子民宅搜索，當場扣得R22型直升機。圖／台東地檢署提供
台東東海岸上空近日疑出現1架R22型直昇機，違反航空法飛行起降情形，台東地檢署日前持法院搜索票，會同台東航空站前往陳姓男子民宅搜索，當場扣得R22型直升機。圖／台東地檢署提供

台東 直升機

延伸閱讀

軍包機被返航 我籲陸別破壞飛航秩序

ADIZ防空識別區是軍用 FIR飛航情報區屬民用

東沙島上空民航機正常 立榮軍包機折返原因存疑

立榮軍包機被返航 嚴德發：中共不要破壞國際飛航秩序

相關新聞

R22直昇機現蹤台東上空 檢警依違反航空法搜索逮人扣機

台東東海岸上空近日疑出現1架R22型直升機，違反航空法飛行起降情形，成功警分局遂通報台東地檢署，檢方成立專案小組展開蒐證...

海豚灣戀人童星長大打死人判賠357萬元 單親媽痛失獨子

曾因偶像劇「海豚灣戀人」、「綠光森林」走紅的童星王欣逸，為幫朋友出氣和同夥持西瓜刀、球棒痛毆曲姓少年，害他躺在醫院176...

關心婚姻亮紅燈男同事 女子淪為小三還挨告判賠40萬元

吳姓女子3年前關心與妻子感情出現狀況的公司同事楊姓男子，因二人互動頻繁，竟身陷泥淖發生婚外情淪為小三，至今年初與楊男分別...

捅死人無保請回 檢抗告成功收押

桃園男子陳仕景和胡姓友人口角，國慶日凌晨用刀刺死對方被桃檢聲押，但桃園地院以陳男「無逃亡之虞」裁定無保請回，檢方不服抗告...

廢爐碴汙染 廠商判刑並沒入千萬元不法所得

彰化地檢署近年偵辦非法掩埋廢棄爐渣案，發現部分爐碴被不肖營造廠混入天然砂石，並偽造檢驗合格證明，充作興建灌溉排水渠道、海...

賴惠員引撻伐 作家條子鴿：只因身為警察就任您輕蔑？

民進黨立委賴惠員10月14日在立院審查明年度預算時，批年輕鐵路警察訓練不足，要求凍結部分警政預算，此舉引來許多網友撻伐，...

北斗星號非法販油判無罪 檢認違背判例上訴三審

北斗星號油輪邱姓油商等被控非法經營海上加油站，去年被台中地檢署依違反商業會計法等罪起訴邱等6人，一、二審以聯合國提供的空...

男收賄代驗車全毀顏色不同也過關 依貪污罪判4年6月

何姓男子106年5月到107年7月間，在嘉義縣市監理機關擔任約僱汽車檢驗員，接受陳男賄賂，以相同車款車輛替代不實驗車，經...

台中高分院院長李伯道 接懲戒法院院長

懲戒法院院長姜仁脩退職，總統今特任台灣高等法院台中分院院長李伯道為懲戒法院院長，11月4日生效。

台中高分院院長李伯道 接懲戒法院院長

石木欽案爆發後，接任公懲會委員長(現改制為懲戒法院院長)的姜仁脩11月5日退休，司法院提報由現任台中高分院院長李伯道接任...

記者遭中國時報免職 高等法院同樣判給薪到復職日為止

中國時報記者陳志東在部落格發表「中國時報請停止踐踏媒體尊嚴」一文揭露置入性新聞嚴重性，中時以他連續曠職3日、對外散布不當...

台南前衛生局長陳怡不倫戀判賠 女秘書前夫：感謝法官

台南市府衛生局前局長陳怡被控於2017年10月13日與鄭姓已婚女秘書偷情，在鄭女車上有鹹溼對話、車震，鄭女的老公曾男與鄭...

熱門新聞

母送早餐無回應…埔里男子居家檢疫第8天 口吐白沫暴斃家中

家中栽種大麻5百餘株 卻因味道太濃栽在鄰居檢舉

影／捷運伸鹹豬手襲胸妙齡女 羅東運動醫學科名醫遭逮

挺反送中港青 台北「保護傘」餐廳遭惡意潑糞

羅東博愛醫院醫師以外套掩護襲胸 稱希望當面請求諒解

離奇！騎士車禍受傷倒地 「無人機車」竟往前撞上保時捷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。