快訊

「保護傘」餐廳潑糞男汐止遭逮 稱用餐吃壞肚子才起意報復

王永慶女婿簡明仁涉假交易32億 北檢諭令500萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

關心婚姻亮紅燈男同事 女子淪為小三還挨告判賠40萬元

聯合報 / 聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

吳姓女子3年前關心與妻子感情出現狀況的公司同事楊姓男子，因二人互動頻繁，竟身陷泥淖發生婚外情淪為小三，至今年初與楊男分別在公司員工休息室、公司公用汽車及吳女住所發生近50次性行為，甚至因此懷孕還由楊男陪同進行人工引產，楊妻事後發現提告請求損害賠償。新北地院日前判決吳女應賠償楊妻精神慰撫金40萬元，可上訴。

判決指出，楊姓男子於107年與妻子因感情失和陷入低潮，同公司已離婚吳姓女子基於同事情誼多有關心，因互動頻繁竟與楊男發生婚外情，自107年中至109年4月，二人分別在公司所屬員工休息室發生性行為20、30次以上、一起上汽車旅館5、6次，也曾到吳女承租套房過夜5、6次，甚至在公司公用汽車「車震」3、4 次，吳女去年也因懷有身孕，由楊男陪同至桃園市的婦產科進行人工流產手術。

「所以我就是你的砲友嘛！我就是你一個洩慾的工具而已嘛！覺得自己現在很髒很噁心！」吳女事後也覺得自已介入他人婚姻而感到十分後悔。楊妻事後從丈夫與吳女之間的通訊紀錄中，得知丈夫出軌，怒告吳女並提告求償100萬元。

新北地院考量吳女擔任公司行政助理，平均月薪2 萬8000 元，離婚並育有2 名未成年子女，108 年度申報所得41萬餘元，認為賠償40萬元精神撫慰金為合理，仍可上訴。

吳姓女子因關心婚姻亮紅燈男同事過頭，反淪為小三挨告，新北地院日前判決須賠償元配40萬元精神撫慰金。示意圖／Ingimage
吳姓女子因關心婚姻亮紅燈男同事過頭，反淪為小三挨告，新北地院日前判決須賠償元配40萬元精神撫慰金。示意圖／Ingimage

婚外情 性行為 離婚

延伸閱讀

台南前衛生局長陳怡不倫戀判賠 女秘書前夫：感謝法官

台南前衛生局長陳怡被控與女秘書偷情 法官判賠50萬元

夫假借出差跑去跟小三結婚 正宮殺到會場怒吼「他是我老公」

陸最美護士嫁兵哥哥1周後翻車！遭爆小三配渣男

相關新聞

捅死人無保請回 檢抗告成功收押

桃園男子陳仕景和胡姓友人口角，國慶日凌晨用刀刺死對方被桃檢聲押，但桃園地院以陳男「無逃亡之虞」裁定無保請回，檢方不服抗告...

廢爐碴汙染 廠商判刑並沒入千萬元不法所得

彰化地檢署近年偵辦非法掩埋廢棄爐渣案，發現部分爐碴被不肖營造廠混入天然砂石，並偽造檢驗合格證明，充作興建灌溉排水渠道、海...

關心婚姻亮紅燈男同事 女子淪為小三還挨告判賠40萬元

吳姓女子3年前關心與妻子感情出現狀況的公司同事楊姓男子，因二人互動頻繁，竟身陷泥淖發生婚外情淪為小三，至今年初與楊男分別...

賴惠員引撻伐 作家條子鴿：只因身為警察就任您輕蔑？

民進黨立委賴惠員10月14日在立院審查明年度預算時，批年輕鐵路警察訓練不足，要求凍結部分警政預算，此舉引來許多網友撻伐，...

北斗星號非法販油判無罪 檢認違背判例上訴三審

北斗星號油輪邱姓油商等被控非法經營海上加油站，去年被台中地檢署依違反商業會計法等罪起訴邱等6人，一、二審以聯合國提供的空...

男收賄代驗車全毀顏色不同也過關 依貪污罪判4年6月

何姓男子106年5月到107年7月間，在嘉義縣市監理機關擔任約僱汽車檢驗員，接受陳男賄賂，以相同車款車輛替代不實驗車，經...

台中高分院院長李伯道 接懲戒法院院長

懲戒法院院長姜仁脩退職，總統今特任台灣高等法院台中分院院長李伯道為懲戒法院院長，11月4日生效。

台中高分院院長李伯道 接懲戒法院院長

石木欽案爆發後，接任公懲會委員長(現改制為懲戒法院院長)的姜仁脩11月5日退休，司法院提報由現任台中高分院院長李伯道接任...

記者遭中國時報免職 高等法院同樣判給薪到復職日為止

中國時報記者陳志東在部落格發表「中國時報請停止踐踏媒體尊嚴」一文揭露置入性新聞嚴重性，中時以他連續曠職3日、對外散布不當...

台南前衛生局長陳怡不倫戀判賠 女秘書前夫：感謝法官

台南市府衛生局前局長陳怡被控於2017年10月13日與鄭姓已婚女秘書偷情，在鄭女車上有鹹溼對話、車震，鄭女的老公曾男與鄭...

台南前衛生局長陳怡被控與女秘書偷情 法官判賠50萬元

台南市府衛生局前局長陳怡被控於2017年10月13日與鄭姓已婚女秘書偷情，在鄭女車上有鹹溼對話、車震，曾與鄭女離婚，以家...

影／立委收賄關鍵白手套認罪！ 郭克銘：因為看了李恆隆自白

台北地方法院今開庭審理立委集體貪汙案，傳「白手套」、是知管理顧問公司總經理郭克銘，聚焦釐清他和李恆隆、翁華利行賄立委陳超...

熱門新聞

母送早餐無回應…埔里男子居家檢疫第8天 口吐白沫暴斃家中

影／捷運伸鹹豬手襲胸妙齡女 羅東運動醫學科名醫遭逮

家中栽種大麻5百餘株 卻因味道太濃栽在鄰居檢舉

挺反送中港青 台北「保護傘」餐廳遭惡意潑糞

羅東博愛醫院醫師以外套掩護襲胸 稱希望當面請求諒解

離奇！騎士車禍受傷倒地 「無人機車」竟往前撞上保時捷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。