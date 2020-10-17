關心婚姻亮紅燈男同事 女子淪為小三還挨告判賠40萬元

吳姓女子3年前關心與妻子感情出現狀況的公司同事楊姓男子，因二人互動頻繁，竟身陷泥淖發生婚外情淪為小三，至今年初與楊男分別在公司員工休息室、公司公用汽車及吳女住所發生近50次性行為，甚至因此懷孕還由楊男陪同進行人工引產，楊妻事後發現提告請求損害賠償。新北地院日前判決吳女應賠償楊妻精神慰撫金40萬元，可上訴。

判決指出，楊姓男子於107年與妻子因感情失和陷入低潮，同公司已離婚吳姓女子基於同事情誼多有關心，因互動頻繁竟與楊男發生婚外情，自107年中至109年4月，二人分別在公司所屬員工休息室發生性行為20、30次以上、一起上汽車旅館5、6次，也曾到吳女承租套房過夜5、6次，甚至在公司公用汽車「車震」3、4 次，吳女去年也因懷有身孕，由楊男陪同至桃園市的婦產科進行人工流產手術。

「所以我就是你的砲友嘛！我就是你一個洩慾的工具而已嘛！覺得自己現在很髒很噁心！」吳女事後也覺得自已介入他人婚姻而感到十分後悔。楊妻事後從丈夫與吳女之間的通訊紀錄中，得知丈夫出軌，怒告吳女並提告求償100萬元。