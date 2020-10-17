王永慶女婿廣仁科技董座簡明仁涉財報不實 漏夜偵訊

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

大眾集團董事長、台塑創辦人王永慶女婿簡明仁，被控以不實交易向兩間中國銀行申請開立信用狀，再向美商富國銀行台北分行辦理出口押匯，共撥款32億元至廣仁公司帳戶，且清償予兩中國銀行。台北地檢署昨兵分5路搜索廣仁及簡男住處，漏夜偵訊中。

簡明仁是「經營之神」王永慶二房次女王雪齡的丈夫、農民革命運動家簡吉的兒子。簡明仁曾經在美國韋恩州立大學任教，返台後與妻子及友人共同創辦大眾電腦公司，並於1991年8月1日掛牌上市，之後轉換為大眾全球投資控股公司。

簡明仁擔任大眾全球投資控股公司董事長，身兼母公司旗下廣仁科技公司、才眾電腦公司（位於大陸地區）董事長。王繼賢擔任大眾特助、會計主管，工作內容為編制母公司旗下各子公司的財報，案發時是廣仁登記負責人。李慧玲則擔任大眾的出納人員。

檢調獲報，指2014、2015年間，廣仁科技公司以銷售CPU（電腦中央處理器）等電腦元件名義，與才眾電腦公司簽訂不實買賣契。由才眾持交易憑證向中國農民銀行、中國建設銀行（都位於大陸）申請開立信用狀。

李女取得才眾電腦公司的信用狀後，連同信用狀及買賣合約向美商富國銀行台北分行辦理出口押匯，而富國銀行台北分行則撥款至廣仁科技公司帳戶。

檢調追查，2014、2015年間，李女陸續向富國銀行台北分行辦理32次押匯，金額合計折合新台幣約32億元。款項已清償給中國農民銀行、中國建設銀行，雖然目前無造成銀行受損，但恐涉有財報不實罪嫌。

檢調也懷疑是否有向銀行詐財狀況，將詳細釐清，全案朝違反證交法財報不實罪、銀行法第125之3條方向偵辦，晚間將3名被告及多名證人移送北檢複訊，漏夜偵訊中。

「經營之神」王永慶的女婿、廣仁科技公司董事長簡明仁移送台北地檢署複訊。記者賴佩璇/攝影。
「經營之神」王永慶的女婿、廣仁科技公司董事長簡明仁移送台北地檢署複訊。記者賴佩璇/攝影。

信用 農民 中國銀行

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