賴惠員引撻伐 作家條子鴿：只因身為警察就任您輕蔑？

立委賴惠員10月14日的質詢引發警界基層不滿。記者李隆揆／攝影 民進黨立委賴惠員10月14日在立院審查明年度預算時，批年輕鐵路警察訓練不足，要求凍結部分警政預算，此舉引來許多網友撻伐，不僅在臉書專頁「靠北警察」上引發熱議，警察作家「條子鴿」也發文表示，原本不捨離開警察工作，看完質詢更深覺離開是正確的選擇，「因為您，警界人才也會變蠢才」。

賴惠員14日在立法院內政委員會質詢警政署時，批評年輕基層員警訓練不足，她一週至少搭4次台鐵，卻見基層員警「玩手機」，要求凍結部分預算，警方須專案報告，

會議中，鐵警局副局長葉爾煙向賴惠員表示，鐵警同仁做不好會檢討改進，拜託委員再一次給機會，讓警方加強內部訓練。

但賴惠員回應，「警政署的男人講話都不算數，我已經給你們好多次機會，你們到我辦公室報告那麼多次，可是顯然你們的訓練真的不足」，並提到自己是執政黨的一員，當然是不願意動警察預算，可是顯然真的是太糟糕了，「我不是刁難你們，但你們自己去看，這些年輕警員真的丟盡警署面子」。

警政署長陳家欽表示，鐵路警察警力確實不足，去年到今年才補足260員，新進員警在服務品質尚未達到委員的期待，會檢討改進；賴惠員則回應，署長說的完全可以接受，問題是訓練不足，「你的鐵路警察怎麼可以在執勤過程當中是看手機、是滑手機的呢？多快樂啊？」

當時4分多鐘的質詢畫面昨天被上傳網路，在臉書專頁「靠北警察」上引發熱議，影片也在警界瘋傳，引來眾多網友留言撻伐。

其中，警察作家「條子鴿」今天中午在臉書專頁上貼文表示，自己是即將離職的警察，近期受到許多長官挽留，希望藉他的文筆長才，為警界寫故事，原本覺得離開警界很不捨，但看到賴惠員對警署長、鐵警副局長的質詢後，「我深覺離開是正確的選擇」「因為您，警界人才也會變蠢才」。

條子鴿說，當委員回到家，兒女沒像自己問好，委員會不會因此少給零用錢？走在路上行人沒給委員請安，會不會想刪他健保預算？為何因此刪鐵警預算？又憑什麼鐵警得人人認得大立委，然後卑躬屈膝？「就因為我們是警察，就任由您輕蔑，是嗎？」

他說，警察的預算，若非捏之各級民代手中，相信警察能做更多事，依法行政、公正中立。自他踏入警界至今，這亂象從未撥正，導致各警察機關處處捉襟見肘，事事綁手綁腳。賴惠員是嘉義人，鐵警李承翰及其父親也是嘉義人，委員該不會忘了同鄉的遭遇？果然「老鄉對老鄉，兩眼淚汪汪」。

對此，賴惠員下午在臉書上貼文道歉，強調自己沒有刪除預算，僅是基於愛之深、責之切的道理，透過凍結部分預算，善意提醒員警執勤應更加謹慎，尤其派駐各車站的警察，不僅要維護民眾安全，派駐台北車站的警察更是國家門面，希望警署加強員警執勤態度及基礎訓練，提醒員警執勤時應注意四方、保持警戒。

不過，基層員警卻認為，看完賴惠員的質詢過程與「道歉文」，還是覺得凍結預算非常不尊重警察，打擊警察士氣。有員警說，鐵警局副局長在質詢過程中苦苦哀求立委手下留情，看了真的很心酸，說北車的警察是國家門面，北車外的街友問題又有誰去處理？社會局處無法管理的問題，最後還是推給警察。

「整年度的預算凍結就是凍結了，要解凍又要走多少程序？實在勞民傷財」「看看警察和民代的滿意度，到底誰的工作態度要改進？」也有人諷刺「建議將委員玉照張貼各機關，讓第一線員警容易辨識」。

至於賴惠員指出警察滑手機問題，去年台北市議員吳沛憶也曾批評萬華區私娼盤據，警察到場卻在滑手機沒開罰，當時警方進一步釐清後，發現執勤員警當時是用「M-Police 警用行動電腦」，無論是查緝贓車還是確認身分，都會操作運用該裝置，系統安裝在一般智慧型手機上，看起來當然就是在「滑手機」。

事實上，現今通訊軟體發達，不僅是各民間企業、政府單位，警方執勤時也常用手機上的通訊軟體即時回報狀況。當時吳沛憶也被基層員警痛批「根本就是在拿警察作秀」。

儘管如此，也有部分員警無奈透露「這個時候由我們警察出聲，又會被視為挑釁，到最後被清算下場更淒慘」。