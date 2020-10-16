北斗星號非法販油判無罪 檢認違背判例上訴三審

北斗星號油輪邱姓油商等被控非法經營海上加油站，中檢依違反商業會計法等罪起訴邱等6人，一、二審判邱等6人無罪。台中高分檢認二審判無罪，違背最高法院歷來判例、法律見解，今天提起第三審上訴理由書。 圖／中國籍船舶管事黃建威提供 北斗星號油輪邱姓油商等被控非法經營海上加油站，去年被台中地檢署依違反商業會計法等罪起訴邱等6人，一、二審以聯合國提供的空拍照片，無詳細時間和經緯度位置，難認北斗星號油輪在東海過駁柴油給北韓籍船舶；此外，我國無禁止以船舶為載具在公海進行油品交易，判邱等6人無罪。台中高分檢認二審判無罪，違背最高法院歷來判例、法律見解，今天提起第三審上訴理由書。

台中高分檢檢察官認為，本案被告等長久從事船舶運送業，明知國際海事組織為防免因船舶引起之重大海上油汙染、公安事件，制定有防止船舶污染國際公約(MARPOL)，我國也援引該公約及附錄、決議，採用為對我國船舶及船舶使用人之規範。

同時香港政府規定，油輪預定在某公約國的領海或專屬經濟區內從事過運作業，至少須在該項作業開始前48小時通知該國等限制。且我國貨物通關報關網頁也有其他國家代碼為ZZZ99，及申報事項欄位可註記於實際油品交易地點。

但本案被告等在東海上（屬中國大陸、日本及韓國經濟海域）交運販賣柴油給大陸等船隻，並未通知中國大陸，顯然自知如經查獲，與另共犯謝加慶都是大陸走私共犯，也藉此規避國際公約等限制。

為掩飾其犯行，即蓄意為各項報關文書及商業會計憑證之不實登載目的地為香港或石垣島，並非因報關作業無公海交易欄位才不實登載。該判決對於由現在押的立委陳超明要求回覆的財政部關務署函文意旨乃誤解。

.再由被告林姓報關員與邱姓油商在本案受搜索及訊問後之2018年12月14日通訊監察譯文，林仍明確表示為避免容易被求證到，要虛偽填載有航行終點是靠港「香港」。

印證被告等對在出口報單 ，發票、裝貨清單、商業發票、裝貨清單、航程清單等商業憑證或業務上所製作文書上虛偽記載靠港「香港」， 顯有虛偽登載之違法認識，已生損害於我國海關管理貨物出口及外貿統計正確性、防疫安全、船舶消防安全等評估，被告等顯然犯商業會計法第71條第1款、刑法第216條、第215 條等罪嫌。原判決不察，卻採信被告等辯解，違背法律歷來的見解，因此提起上訴。