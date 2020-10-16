快訊

【2020美國大選】選前再爆拜登版「電郵門」 社群媒體巨頭罕見封殺報導

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北斗星號非法販油判無罪 檢認違背判例上訴三審

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

北斗星號油輪邱姓油商等被控非法經營海上加油站，中檢依違反商業會計法等罪起訴邱等6人，一、二審判邱等6人無罪。台中高分檢認二審判無罪，違背最高法院歷來判例、法律見解，今天提起第三審上訴理由書。 圖／中國籍船舶管事黃建威提供
北斗星號油輪邱姓油商等被控非法經營海上加油站，中檢依違反商業會計法等罪起訴邱等6人，一、二審判邱等6人無罪。台中高分檢認二審判無罪，違背最高法院歷來判例、法律見解，今天提起第三審上訴理由書。 圖／中國籍船舶管事黃建威提供
北斗星號油輪邱姓油商等被控非法經營海上加油站，去年被台中地檢署依違反商業會計法等罪起訴邱等6人，一、二審以聯合國提供的空拍照片，無詳細時間和經緯度位置，難認北斗星號油輪在東海過駁柴油給北韓籍船舶；此外，我國無禁止以船舶為載具在公海進行油品交易，判邱等6人無罪。台中高分檢認二審判無罪，違背最高法院歷來判例、法律見解，今天提起第三審上訴理由書。

台中高分檢檢察官認為，本案被告等長久從事船舶運送業，明知國際海事組織為防免因船舶引起之重大海上油汙染、公安事件，制定有防止船舶污染國際公約(MARPOL)，我國也援引該公約及附錄、決議，採用為對我國船舶及船舶使用人之規範。

同時香港政府規定，油輪預定在某公約國的領海或專屬經濟區內從事過運作業，至少須在該項作業開始前48小時通知該國等限制。且我國貨物通關報關網頁也有其他國家代碼為ZZZ99，及申報事項欄位可註記於實際油品交易地點。

但本案被告等在東海上（屬中國大陸、日本及韓國經濟海域）交運販賣柴油給大陸等船隻，並未通知中國大陸，顯然自知如經查獲，與另共犯謝加慶都是大陸走私共犯，也藉此規避國際公約等限制。

為掩飾其犯行，即蓄意為各項報關文書及商業會計憑證之不實登載目的地為香港或石垣島，並非因報關作業無公海交易欄位才不實登載。該判決對於由現在押的立委陳超明要求回覆的財政部關務署函文意旨乃誤解。

.再由被告林姓報關員與邱姓油商在本案受搜索及訊問後之2018年12月14日通訊監察譯文，林仍明確表示為避免容易被求證到，要虛偽填載有航行終點是靠港「香港」。

印證被告等對在出口報單 ，發票、裝貨清單、商業發票、裝貨清單、航程清單等商業憑證或業務上所製作文書上虛偽記載靠港「香港」， 顯有虛偽登載之違法認識，已生損害於我國海關管理貨物出口及外貿統計正確性、防疫安全、船舶消防安全等評估，被告等顯然犯商業會計法第71條第1款、刑法第216條、第215 條等罪嫌。原判決不察，卻採信被告等辯解，違背法律歷來的見解，因此提起上訴。

香港

延伸閱讀

她賣預付卡給應召站媒介色情 稱不知情法官採信判無罪

少校連長被控猥褻女士官 二審查出他在歐洲蜜月判無罪

被控性侵女友的17歲女兒 少女平靜如常他判無罪

偷車賊撞警 辯「以為仇家」 妨害公務…判無罪

相關新聞

影／立委收賄關鍵白手套認罪！ 郭克銘：因為看了李恆隆自白

台北地方法院今開庭審理立委集體貪汙案，傳「白手套」、是知管理顧問公司總經理郭克銘，聚焦釐清他和李恆隆、翁華利行賄立委陳超...

名醫捷運伸狼爪襲胸妙齡女 院方致歉：盼社會原諒

羅東博愛醫院伍姓醫師，8月份在台北捷運上伸出「鹹豬手」襲胸，右手臂在女方胸前上下磨蹭，完全不顧一旁還有其他乘客，誇張行徑...

賴惠員引撻伐 作家條子鴿：只因身為警察就任您輕蔑？

民進黨立委賴惠員10月14日在立院審查明年度預算時，批年輕鐵路警察訓練不足，要求凍結部分警政預算，此舉引來許多網友撻伐，...

北斗星號非法販油判無罪 檢認違背判例上訴三審

北斗星號油輪邱姓油商等被控非法經營海上加油站，去年被台中地檢署依違反商業會計法等罪起訴邱等6人，一、二審以聯合國提供的空...

男收賄代驗車全毀顏色不同也過關 依貪污罪判4年6月

何姓男子106年5月到107年7月間，在嘉義縣市監理機關擔任約僱汽車檢驗員，接受陳男賄賂，以相同車款車輛替代不實驗車，經...

台中高分院院長李伯道 接懲戒法院院長

懲戒法院院長姜仁脩退職，總統今特任台灣高等法院台中分院院長李伯道為懲戒法院院長，11月4日生效。

台中高分院院長李伯道 接懲戒法院院長

石木欽案爆發後，接任公懲會委員長(現改制為懲戒法院院長)的姜仁脩11月5日退休，司法院提報由現任台中高分院院長李伯道接任...

記者遭中國時報免職 高等法院同樣判給薪到復職日為止

中國時報記者陳志東在部落格發表「中國時報請停止踐踏媒體尊嚴」一文揭露置入性新聞嚴重性，中時以他連續曠職3日、對外散布不當...

台南前衛生局長陳怡不倫戀判賠 女秘書前夫：感謝法官

台南市府衛生局前局長陳怡被控於2017年10月13日與鄭姓已婚女秘書偷情，在鄭女車上有鹹溼對話、車震，鄭女的老公曾男與鄭...

台南前衛生局長陳怡被控與女秘書偷情 法官判賠50萬元

台南市府衛生局前局長陳怡被控於2017年10月13日與鄭姓已婚女秘書偷情，在鄭女車上有鹹溼對話、車震，曾與鄭女離婚，以家...

63瓶汽油佈火線！縱火害堂妹無處逃慘死 堂哥遭判無期

高雄市60歲男子王皇閔疑與堂弟不和扭打，鬧上法院互告傷害，心頭恨意難消，蓄意買30公升汽油分裝，把63瓶汽油瓶堵在堂弟妹...

一刀刺死人竟獲無保請回 桃園地院這次終於收押了

桃園男子陳仕景不滿胡姓友人嗆他「你算什麼咖」、「沒資格和我敬酒」，國慶日凌晨酒後持摺疊刀刺死胡，檢方依殺人罪嫌聲押，桃園...

熱門新聞

「基隆小謝」魚肉鄉民屢勸不聽 遭逐出太陽盟

母送早餐無回應…埔里男子居家檢疫第8天 口吐白沫暴斃家中

影／捷運伸鹹豬手襲胸妙齡女 羅東運動醫學科名醫遭逮

挺反送中港青 台北「保護傘」餐廳遭惡意潑糞

康匠無准可證生產醫用口罩 負責人、廠長35、30萬交保

羅東博愛醫院醫師以外套掩護襲胸 稱希望當面請求諒解

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。