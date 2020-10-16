記者遭中國時報免職 高等法院同樣判給薪到復職日為止

記者陳志東遭中國時報以連續曠職3日、對外散布不當言論為由免職，陳提確認僱傭關係存在訴訟，台灣高等法院除扣除34萬陳已領取的薪資外，其餘維持一審判決，也就是僱傭關係存在，中時必須按月給付5萬4625元薪資至復職日止。記者王宏舜／攝影 中國時報記者陳志東在部落格發表「中國時報請停止踐踏媒體尊嚴」一文揭露置入性新聞嚴重性，中時以他連續曠職3日、對外散布不當言論為由免職。陳提確認僱傭關係存在訴訟，台灣高等法院除扣除34萬陳已領取的薪資外，其餘維持一審判決，也就是僱傭關係存在，中時必須按月給付5萬4625元薪資至復職日止。

陳志東今在臉書上表示「媒體是一個高壓的產業，因此這行業中的情緒失控與職場霸凌非常嚴重。其他行業的職場霸凌可以向媒體投訴，但媒體內的職場霸凌要跟誰說？」，並指「最後往往是以記者跟編輯的胃病、酗酒、流產或憂鬱症收場。」

陳志東2009年7月起擔任中時記者，他隸屬「影視生活中心」組，因該組陳姓副總編輯長期、多次羞辱下屬，他2017年4月11日表示抗議，但副總大發雷霆，要沉浸公司說明，否則處分。陳表示，他因隔天已有約訪，無法進公司，但副總不睬，事後他遭記大過、調職。

2017年5月18日，陳志東在部落格「烏雲也美麗」發表「中國時報請停止踐踏媒體尊嚴」一文，同日郵件和發稿權限遭取消，因中時不同意恢復陳記者職務，事後以陳自同年5月31日起連續曠職3日、對外散布不當言論將他免職。

陳提訴訟關係存在訴訟，台北地院判陳勝訴，中時上訴。高等法院認為，中時將陳調職，公告只表明「調陳志東為中國時報編輯部編輯攝影中心編輯」，看不出是基於中時培訓多元人力的企業經營需求而調職，且中時也沒能證明有何因永續發展、事業發展方向及面對外部競爭而必須調職。

高院檢視陳姓副總在LINE群組的言論，包括「我把辦公室B2這層當作我的勢力範圍，…反正這中心誰死，我就死，基本上你們要我死，我會先讓你們死…我現在要求集體作業 ，…但他媽的我就是要大家數字一直上升，認證率也要變高，我會再警告每個我管的單位，我每天都會問進度，問到你脫水為止」、「你沒進來我就要知道你在幹嘛，比開計程車還自由是怎樣」，認為有許多火爆、情緒性言論。

高院指出，即使雇主為維持經營秩序必須調職違反紀律者，但方式不可超過必要程度，拿陳姓副總情緒化的管理、對陳的上班時間、請假方式有與先前不同的額外要求，而陳反應還平和且持續工作，難認調職符合相當性原則。

至於中時認為陳志東曠職，高院也認為沒有依據，中時依勞基法終止勞動契約不合法。因僱傭契約未經合法終止，陳志東主觀上也無去職之意，陳請求恢復發稿權限、以電子郵件寄發稿單，中時明顯拒絕受領勞務，高院認定僱傭關係存在。

中國時報也曾因陳志東在部落格上撰寫「告贏中國時報」文章，內容提及中時「進入全面吹捧旺旺中共政權年代，頭版變得宛如紅衛兵大字報。」，中時認為陳抹黑，並認為陳未經合理查證，提損害賠償訴訟，除求償30萬元外，還要求陳刪文、道歉。但不僅台北地院判中時敗訴，中時上訴，台灣高等法院今年3月也駁回。

當時高院刑事庭認為，新聞媒體是社會公器，負有促進民主社會資訊交流的義務，並有凝聚及形成社會輿論的功能，對民主社會資訊流通具有重大影響，陳志東未逾越憲法言論自由保障範疇，不具違法性。中時要求移除文章、刊登道歉聲明，高院都認定無理由。