快訊

若陸為統一對我動武 民調：近八成民眾願為台灣而戰

港保安局長：台灣拒收陳同佳是政治籌謀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

記者遭中國時報免職 高等法院同樣判給薪到復職日為止

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

記者陳志東遭中國時報以連續曠職3日、對外散布不當言論為由免職，陳提確認僱傭關係存在訴訟，台灣高等法院除扣除34萬陳已領取的薪資外，其餘維持一審判決，也就是僱傭關係存在，中時必須按月給付5萬4625元薪資至復職日止。記者王宏舜／攝影
記者陳志東遭中國時報以連續曠職3日、對外散布不當言論為由免職，陳提確認僱傭關係存在訴訟，台灣高等法院除扣除34萬陳已領取的薪資外，其餘維持一審判決，也就是僱傭關係存在，中時必須按月給付5萬4625元薪資至復職日止。記者王宏舜／攝影
中國時報記者陳志東在部落格發表「中國時報請停止踐踏媒體尊嚴」一文揭露置入性新聞嚴重性，中時以他連續曠職3日、對外散布不當言論為由免職。陳提確認僱傭關係存在訴訟，台灣高等法院除扣除34萬陳已領取的薪資外，其餘維持一審判決，也就是僱傭關係存在，中時必須按月給付5萬4625元薪資至復職日止。

陳志東今在臉書上表示「媒體是一個高壓的產業，因此這行業中的情緒失控與職場霸凌非常嚴重。其他行業的職場霸凌可以向媒體投訴，但媒體內的職場霸凌要跟誰說？」，並指「最後往往是以記者跟編輯的胃病、酗酒、流產或憂鬱症收場。」

陳志東2009年7月起擔任中時記者，他隸屬「影視生活中心」組，因該組陳姓副總編輯長期、多次羞辱下屬，他2017年4月11日表示抗議，但副總大發雷霆，要沉浸公司說明，否則處分。陳表示，他因隔天已有約訪，無法進公司，但副總不睬，事後他遭記大過、調職。

2017年5月18日，陳志東在部落格「烏雲也美麗」發表「中國時報請停止踐踏媒體尊嚴」一文，同日郵件和發稿權限遭取消，因中時不同意恢復陳記者職務，事後以陳自同年5月31日起連續曠職3日、對外散布不當言論將他免職。

陳提訴訟關係存在訴訟，台北地院判陳勝訴，中時上訴。高等法院認為，中時將陳調職，公告只表明「調陳志東為中國時報編輯部編輯攝影中心編輯」，看不出是基於中時培訓多元人力的企業經營需求而調職，且中時也沒能證明有何因永續發展、事業發展方向及面對外部競爭而必須調職。

高院檢視陳姓副總在LINE群組的言論，包括「我把辦公室B2這層當作我的勢力範圍，…反正這中心誰死，我就死，基本上你們要我死，我會先讓你們死…我現在要求集體作業 ，…但他媽的我就是要大家數字一直上升，認證率也要變高，我會再警告每個我管的單位，我每天都會問進度，問到你脫水為止」、「你沒進來我就要知道你在幹嘛，比開計程車還自由是怎樣」，認為有許多火爆、情緒性言論。

高院指出，即使雇主為維持經營秩序必須調職違反紀律者，但方式不可超過必要程度，拿陳姓副總情緒化的管理、對陳的上班時間、請假方式有與先前不同的額外要求，而陳反應還平和且持續工作，難認調職符合相當性原則。

至於中時認為陳志東曠職，高院也認為沒有依據，中時依勞基法終止勞動契約不合法。因僱傭契約未經合法終止，陳志東主觀上也無去職之意，陳請求恢復發稿權限、以電子郵件寄發稿單，中時明顯拒絕受領勞務，高院認定僱傭關係存在。

中國時報也曾因陳志東在部落格上撰寫「告贏中國時報」文章，內容提及中時「進入全面吹捧旺旺中共政權年代，頭版變得宛如紅衛兵大字報。」，中時認為陳抹黑，並認為陳未經合理查證，提損害賠償訴訟，除求償30萬元外，還要求陳刪文、道歉。但不僅台北地院判中時敗訴，中時上訴，台灣高等法院今年3月也駁回。

當時高院刑事庭認為，新聞媒體是社會公器，負有促進民主社會資訊交流的義務，並有凝聚及形成社會輿論的功能，對民主社會資訊流通具有重大影響，陳志東未逾越憲法言論自由保障範疇，不具違法性。中時要求移除文章、刊登道歉聲明，高院都認定無理由。

職場 霸凌 台灣高等法院

延伸閱讀

一刀刺死人無保請回 桃園男準時赴法院再開聲押庭

他捅死人落跑竟無保請回！高院指桃院率斷 撤銷原裁定

捅死人因「喝酒衝動」無保請回 高院撤銷、發回桃院

陳斐娟貼文讓「愛情的騙子我問你」到處放 劉建國上訴

相關新聞

影／立委收賄關鍵白手套認罪！ 郭克銘：因為看了李恆隆自白

台北地方法院今開庭審理立委集體貪汙案，傳「白手套」、是知管理顧問公司總經理郭克銘，聚焦釐清他和李恆隆、翁華利行賄立委陳超...

名醫捷運伸狼爪襲胸妙齡女 院方致歉：盼社會原諒

羅東博愛醫院伍姓醫師，8月份在台北捷運上伸出「鹹豬手」襲胸，右手臂在女方胸前上下磨蹭，完全不顧一旁還有其他乘客，誇張行徑...

男收賄代驗車全毀顏色不同也過關 依貪污罪判4年6月

何姓男子106年5月到107年7月間，在嘉義縣市監理機關擔任約僱汽車檢驗員，接受陳男賄賂，以相同車款車輛替代不實驗車，經...

台中高分院院長李伯道 接懲戒法院院長

懲戒法院院長姜仁脩退職，總統今特任台灣高等法院台中分院院長李伯道為懲戒法院院長，11月4日生效。

台中高分院院長李伯道 接懲戒法院院長

石木欽案爆發後，接任公懲會委員長(現改制為懲戒法院院長)的姜仁脩11月5日退休，司法院提報由現任台中高分院院長李伯道接任...

記者遭中國時報免職 高等法院同樣判給薪到復職日為止

中國時報記者陳志東在部落格發表「中國時報請停止踐踏媒體尊嚴」一文揭露置入性新聞嚴重性，中時以他連續曠職3日、對外散布不當...

台南前衛生局長陳怡不倫戀判賠 女秘書前夫：感謝法官

台南市府衛生局前局長陳怡被控於2017年10月13日與鄭姓已婚女秘書偷情，在鄭女車上有鹹溼對話、車震，鄭女的老公曾男與鄭...

台南前衛生局長陳怡被控與女秘書偷情 法官判賠50萬元

台南市府衛生局前局長陳怡被控於2017年10月13日與鄭姓已婚女秘書偷情，在鄭女車上有鹹溼對話、車震，曾與鄭女離婚，以家...

63瓶汽油佈火線！縱火害堂妹無處逃慘死 堂哥遭判無期

高雄市60歲男子王皇閔疑與堂弟不和扭打，鬧上法院互告傷害，心頭恨意難消，蓄意買30公升汽油分裝，把63瓶汽油瓶堵在堂弟妹...

一刀刺死人竟獲無保請回 桃園地院這次終於收押了

桃園男子陳仕景不滿胡姓友人嗆他「你算什麼咖」、「沒資格和我敬酒」，國慶日凌晨酒後持摺疊刀刺死胡，檢方依殺人罪嫌聲押，桃園...

美商柏雲特吸金2.61億元 民進黨前立委張清芳之子遭訴

民進黨前立委、第一創投董事長張清芳之子張定瑋，被控向親友招攬投資巴西放貸業務，他辯稱沒有公開招募，沒有不法犯意，但台北地檢署查出有19名被害人，最高一筆投資達7千萬元，認定共吸金新台幣2.61億元...

一刀刺死人無保請回 桃園男準時赴法院再開聲押庭

桃園男子陳仕景不滿胡姓友人嗆他「你算什麼咖」、「沒資格和我敬酒」等語，國慶日凌晨酒後持摺疊刀一刀刺死胡，檢方依殺人罪嫌聲...

熱門新聞

「基隆小謝」魚肉鄉民屢勸不聽 遭逐出太陽盟

母送早餐無回應…埔里男子居家檢疫第8天 口吐白沫暴斃家中

影／捷運伸鹹豬手襲胸妙齡女 羅東運動醫學科名醫遭逮

挺反送中港青 台北「保護傘」餐廳遭惡意潑糞

康匠無准可證生產醫用口罩 負責人、廠長35、30萬交保

離奇！騎士車禍受傷倒地 「無人機車」竟往前撞上保時捷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。