台南前衛生局長陳怡不倫戀判賠 女秘書前夫：感謝法官

台南地院認雖無證據證明鄭女在車內發出聲音為兩人性行為所發出聲音，但已逾越一般社交行為，判兩人連帶賠償50萬元。圖／翻拍照 台南市府衛生局前局長陳怡被控於2017年10月13日與鄭姓已婚女秘書偷情，在鄭女車上有鹹溼對話、車震，鄭女的老公曾男與鄭女離婚，以家庭被破壞及配偶法益遭侵害，台南地院下午宣判，判陳怡及女秘書連帶賠償50萬元。曾男感謝法官公正審判，證明被告陳和前妻破壞其家庭，對於判決金額，將在收到判決書後，再決定是否上訴。他強調，待判決確定後，他所獲賠金額，將捐出做公益。

現任奇美醫學中心顧問及心臟血管內科主治醫師陳怡，透過公共事務室表示，一切尊重司法判決。

台南地院下午宣判，認雖無證據證明鄭女在車內發出聲音為兩人性行為所發出聲音，但已逾越一般社交行為，審酌雙方身分地位及經濟狀況，判賠精神慰撫金以50萬元，可上訴。