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台南前衛生局長陳怡不倫戀判賠 女秘書前夫：感謝法官
台南市府衛生局前局長陳怡被控於2017年10月13日與鄭姓已婚女秘書偷情，在鄭女車上有鹹溼對話、車震，鄭女的老公曾男與鄭女離婚，以家庭被破壞及配偶法益遭侵害，台南地院下午宣判，判陳怡及女秘書連帶賠償50萬元。曾男感謝法官公正審判，證明被告陳和前妻破壞其家庭，對於判決金額，將在收到判決書後，再決定是否上訴。他強調，待判決確定後，他所獲賠金額，將捐出做公益。
現任奇美醫學中心顧問及心臟血管內科主治醫師陳怡，透過公共事務室表示，一切尊重司法判決。
台南地院下午宣判，認雖無證據證明鄭女在車內發出聲音為兩人性行為所發出聲音，但已逾越一般社交行為，審酌雙方身分地位及經濟狀況，判賠精神慰撫金以50萬元，可上訴。
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