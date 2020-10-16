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台南前衛生局長陳怡被控與女秘書偷情 法官判賠50萬元
台南市府衛生局前局長陳怡被控於2017年10月13日與鄭姓已婚女秘書偷情，在鄭女車上有鹹溼對話、車震，曾與鄭女離婚，以家庭被破壞及配偶法益遭侵害，對陳及前妻2人連帶求償200萬元，台南地院下午宣判，認雖無證據證明鄭女在車內發出聲音為兩人性行為所發出聲音，但已逾越一般社交行為，審酌雙方身分地位及經濟狀況，判賠精神慰撫金以50萬元，可上訴。
陳怡辯稱，本案妨害秘密手段違法取得錄音，應不得援用該證據，且經勘驗行車紀錄器光碟，僅有鄭女聲音，並無他的聲音。
鄭女則否認其與陳怡有婚外情，且無違反與前夫婚姻關係等情事。
台南地院指出，本院認行車紀錄器所錄得錄音並非竊錄，難認為曾違法取證，而曾與鄭女婚姻關係存續中，應認汽車為兩人共同使用，曾取得行車紀錄器音訊檔，難認違法，且妨害婚姻行為常以隱密方式進行，曾以平和方式取得該錄音檔，應認該錄音為本件證據。
台南地院表示，雖無具體證據證明鄭女在車內發出的聲音係因二人為口交或性交等性行為所發出的聲音，但二人當時應有為逾越一般社交行為的不正常行為，已達破壞婚姻共同生活的圓滿狀態，曾得依侵權行為的法律關係，請求陳怡及鄭女秘書連帶賠償其損害。
台南地院審酌兩造身分、地位及經濟狀況，認精神慰撫金以50萬元為適當，全案可上訴。
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