影／立委收賄關鍵白手套認罪！ 郭克銘：因為看了李恆隆自白

台北地方法院今開庭審理立委集體貪汙案，傳「白手套」、是知管理顧問公司總經理郭克銘，聚焦釐清他和李恆隆、翁華利行賄立委陳超明、辦公室主任梁文一的部分，郭克銘偵查中否認犯罪被羈押禁見，移審時「突襲式」認罪，獲准100萬元交保；郭克銘庭上指出，對於檢方起訴事實、犯行，「我都承認沒有意見」，因他看過李恆隆的自白，也認為自己有錯，願意認罪。

檢方指出，肯定郭克銘願意承擔法律責任，希望他一改避重就輕、反覆不一的閃躲態度，本於認罪初衷，誠實詳盡地說出犯案經過，協助法院發現真相，期盼他自省自重，不要只是「空泛」的認罪。

郭克銘表示，他被羈押期間被借提很多次，就主觀犯意部分，他對於政治獻金、對價關係認定上有點掙扎，直到9月22日看了起訴書有關李恆隆的自白，得知李恆隆承認交付賄款，而他是受李恆隆委託，因此「我覺得我是有錯的，我願意認罪」，他也願意承認替李恆隆送出款項行賄。

郭克銘說，他2015年開始受委託協助太流案，包含修法，而在李恆隆認知中「請立委做事沒有不花錢的」；而他去年9月認識梁文一，隔月2日、23日二度拜會陳超明，他同年10月14日向梁文一致謝時，提及會協助選舉募款，梁文一當時提醒政治獻金上限是每家公司100萬元，他也將消息轉達給李恆隆，李恆隆也同意幫忙選舉，當時未說到具體數字，但他有建議上限是200萬元，因為遠東集團政治獻金均以200萬元為上限，直到同年12月19日他交付具體的選舉帳戶和金額給李恆隆後，隔天他再向梁文一回應。

郭克銘指出，去年10月14日至12月19日期間，他請梁文一幫忙邀請經濟部官員出席公聽會，並希望陳超明能列為公聽會通知函副本收受人，「並沒有特別講錢的事情」；他從頭至尾均和梁文一聯繫，沒有和陳超明討論。

郭克銘說，雖然陳超明對開公聽會有顧慮，但他拜會陳超明時，陳超明有表達出願意協助的態度，陳超明當時說「涉及台灣、新加坡兩邊關係，如果經濟部在法律上有爭議，願意協助了解」，而梁文一也會向他回報經濟部官員出席公聽會的情形，所以他一直認為和梁文一的約定有效，從未懷疑過。

檢方質疑郭克銘是「取巧式」認罪，批郭克銘「話只說一半」，指郭克銘今日所述和偵查中並無明顯不同，也和監聽譯文、LINE對話紀錄不合，難認有認罪意願；如果郭克銘只是重複偵查中說詞，事實上仍是否認犯罪抗辯，並非認罪答辯，要求郭克銘不要避重就輕，誠實說出和李恆隆、梁文一聯繫的對話。

檢方認為，依照有社會經驗人士，在談事情時不會露骨說出行賄字眼，但雙方必會有默契、暗示言語來達到意見合致，本案不是1、2000元，而是涉及數百萬元，如李恆隆所說「沒有人會拿錢開玩笑」，希望郭克銘坦然面對法律制裁，說出真相。

雖然郭克銘全數認罪，但法官仍認為有列爭點的必要，須釐清郭克銘等人交付賄款（政治獻金）予陳超明、梁文一的行為，與陳超明、梁文一在公聽會開會通知上註明為副本收受人、要求經濟部官員出席，有無對價關係？檢方則認為產生訴訟矛盾，若郭克銘全部認罪，應沒有列對價關係為爭點的必要。