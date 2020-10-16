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名醫捷運伸狼爪襲胸妙齡女 院方致歉：盼社會原諒
羅東博愛醫院伍姓醫師，8月份在台北捷運上伸出「鹹豬手」襲胸，右手臂在女方胸前上下磨蹭，完全不顧一旁還有其他乘客，誇張行徑全被一旁乘客拍下，今下午博愛副院長林志銘出面受訪，強調伍男行為造成被害人衝擊、社會不滿，博愛表示非常抱歉，希望社會大眾原諒。
林志銘說，院方接獲訊息後，隨即約談該位醫生，也召開人評會議，因事件還在調查階段，目前先給予停職處分，這名醫師即未再收住院跟看診的業務；同時也請身心科主任輔導、訪談，給予必要的協助與治療。
至於未來伍男是否會再回到診間看診，林志銘則說，回歸職場要經醫療專業判斷，若要重回診間，當然必需對自己的行為各方面要克制，這一部會由專業醫師或院外專業醫師來作評斷。
他強調，伍姓醫師的行為不是發生在院內，但病人到院接受醫療是一個信任，伍姓醫師的事件，一定會造成病人有一定壓力，對於被害人、社會大眾，他致以歉意。
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