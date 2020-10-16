63瓶汽油佈火線！縱火害堂妹無處逃慘死 堂哥遭判無期

高雄市60歲男子王皇閔涉嫌縱火燒死堂妹，遭高雄地院依殺人罪，判處，可上訴。圖／報系資料照 高雄市60歲男子王皇閔疑與堂弟不和扭打，鬧上法院互告傷害，心頭恨意難消，蓄意買30公升汽油分裝，把63瓶汽油瓶堵在堂弟妹臥房門口、陽台，引燃汽油縱火，害死堂妹，堂弟也慘遭嚴重燒傷。高雄地院今天下午依殺人罪，判處王皇閔無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

王皇閔與堂弟妹住隔壁屋，去年與堂弟互毆扭打，堂兄弟為傷害案對簿公堂，卻也因此埋下殺機。起訴指出，王皇閔今年2月底、3月初間，先在加油站買30公升汽油，自行分裝成63小瓶，每5、6瓶綁成1袋；接著趁3月5日深夜之際，扛汽油瓶從自家陽台攀爬到堂弟妹家陽台，動手布汽油火線。

檢方調查，王皇閔在堂弟妹家陽台、神明廳、樓梯口都有擺放汽油瓶；他將其中5瓶汽油潑灑在堂弟妹臥房門口、走道上，接著拿電擊棒敲門。他堂妹開門發現異狀，大喊「趕快報警」，但為時已晚，火勢瞬間引燃蔓延整個走道，她被堵在房門口根本無處逃生，全身燒燙傷、又吸入一氧化碳中毒，熱休克而死。

至於王皇閔堂弟，驚醒後擊破房間窗戶，逃到後方陽台摔落地面；初步檢傷，他全身33%二、三度灼傷，送醫搶救保住一命。

高雄市火調報告指出，該起火災案件是人為縱火。王皇閔偵訊時坦承購買汽油，並將汽油潑灑在堂弟妹家中引發火勢，造成堂妹死亡、堂弟受傷，但堅決否認有殺人、縱火意圖，辯稱「沒想到電擊棒會引燃火勢」。

檢方傳喚王皇閔友人，證明他犯案前託付友人「代收房租」、「幫忙照顧老母」，認定他預謀犯案，涉殺人、殺人未遂、侵入住宅等罪嫌，將王皇閔起訴。

高雄地院審理，認為王皇閔坦承買汽油，做案前還託付友人幫忙照顧老母，還曾提到「準備跑路了」，顯然有預謀，依殺人罪判處他無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。