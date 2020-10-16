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美商柏雲特吸金2.61億元 民進黨前立委張清芳之子遭訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

民進黨前立委、第一創投董事長張清芳之子張定瑋，被控向親友招攬投資巴西放貸業務，吸金新台幣2.61億元，台北地檢署今依違反銀行法、刑法詐欺罪起訴張、李姓男業務、張姓女業務等3人。圖／本報資料照。
民進黨前立委、第一創投董事長張清芳之子張定瑋，被控向親友招攬投資巴西放貸業務，吸金新台幣2.61億元，台北地檢署今依違反銀行法、刑法詐欺罪起訴張、李姓男業務、張姓女業務等3人。圖／本報資料照。

民進黨前立委、第一創投董事長張清芳之子張定瑋，被控向親友招攬投資巴西放貸業務，他辯稱沒有公開招募，沒有不法犯意，但台北地檢署查出有19名被害人，最高一筆投資達7千萬元，認定共吸金新台幣2.61億元，今依違反銀行法、刑法詐欺罪起訴張、李姓男業務、陳姓女業務等3人。

檢方調查，美商柏雲特公司在台設立分公司，從事投資、管理顧問業，張定瑋是台灣分公司副總經理，與台灣分公司負責人林俞君、亞洲區總經理鄭敏恆（林女的華裔加拿大籍丈夫），共同對親友招攬投資巴西放貸業務，每單位10萬元美金，保證年息7%至13％。

據了解，2013年間，張男對親友佯稱，現在巴西如同早年台灣的情況一般，資金需求極高，放款利息也很高，可以趁機集資去放貸大賺一筆。被害人聽信後便投入鉅款，並去柏雲特位於台北101的辦公室及文華東方酒店參加感恩茶會。

原先被害人都有順利獲得10％年息，2016年中旬被害人開始拿不到應得款項，遲至2017年才向檢調檢舉。檢調調查時，林女及鄭男早已出境，且款項當初是直接匯往香港，以致於無法追回查扣。

張定瑋供稱，沒公開招攬不特定多數人投資，這些人部分是自己在投顧業的客戶、父親的朋友，連家族成員、父親等人都有投資。不過，他否認有違反銀行法犯意。李男也是相同辯詞，而陳女表示自己負責國外業務，台灣分公司與她無關，單純介紹朋友。

檢方勘驗雙方投資合約書及傳喚被害人作證，查出合約書載明保本且張男等人口頭上向被害人保證，等一年期滿後，可以提早於三個月前告知即可贖回，還強調巴西有銀行資金充沛，可保障投資不會虧損。

檢方查出，張定瑋每筆投資可抽2.5％佣金、李男可抽3％佣金，陳女雖自稱沒抽佣金，但她確實有介紹朋友加入投資巴西放貸業務。檢方認為，張男等3人已違反銀行法第29條、29之1條規定，今依法起訴，並對主嫌林女及鄭男發布通緝。

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