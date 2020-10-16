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一刀刺死人無保請回 桃園男準時赴法院再開聲押庭

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園男子陳仕景不滿胡姓友人嗆他「你算什麼咖」、「沒資格和我敬酒」等語，國慶日凌晨酒後持摺疊刀一刀刺死胡，檢方依殺人罪嫌聲押，桃園地院以陳無逃亡之虞無保請回，檢方抗告經台灣高等法院撤銷發回，桃院預計今下午3點再開聲押庭，陳男2點多經通知赴桃園地院，表示會配合司法程序。

陳男11日經桃院裁定無保請回、限制住居，有轄區警方認為，案發後他們過濾監視器、掌握陳男軌跡，短短2小時就追到中壢逮人，經檢方依殺人罪嫌聲押，但法官以陳「非標準躲避刑責方法」認定無逃亡之虞裁定無保請回，檢警不能理解無法苟同，諷刺法官「若人跑了你自己想辦法去抓」。

陳男今天下午2點30分自行前往桃園地院，他表示從無11日保請回至今，這幾天都正常上下班，因為還有在唸書的女兒，擔心經濟來源受阻，所以有打算申請低收，也已經找了辯護律師，至於當天是否因衝動行事，陳則說現在不方便多談，但承諾會配合後續司法偵審程序。

檢警調查，陳男（45歲）不滿先前被胡姓友人罵「你算什麼咖」、「沒資格和我敬酒」，國慶日當天凌晨1點多衝進平鎮1間小吃店，拿折疊刀1刀刺進胡心臟害他斃命，隨即逃到中壢的按摩店睡覺，警方2小時就破案逮人，檢方依殺人罪嫌聲押。

桃檢補充證據理由後13日提抗告，台灣高等法院15日撤銷原裁定發回，桃院今上午派法警送達開聲押庭通知給陳。據了解，陳男11日回家至今，轄區警方擔心他趴趴走或直接落跑，但又無強制力能管控，所幸陳這幾天有乖乖待家住家，否則又得為了法院再開聲押庭，耗費大量心力抓人。

陳男持摺疊刀刺死胡姓友人，經桃院無保請回、高院撤銷裁定，桃院今再開聲押庭。圖/報系資料照
陳男持摺疊刀刺死胡姓友人，經桃院無保請回、高院撤銷裁定，桃院今再開聲押庭。圖/報系資料照
陳男下午2點半就自行到桃園地院報到。記者曾健祐/攝影
陳男下午2點半就自行到桃園地院報到。記者曾健祐/攝影

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