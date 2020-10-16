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檢察官幫親哥打民事官司 檢審會通過決議不予處分

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

嘉義地檢署檢察官廖俊豪擔任胞兄民事案件訴訟代理人，遭桃園地院移送懲戒。法務部檢察官人事審議委員會今上午開會，認為檢察官倫理規範並無相關禁止規定，且並廖並未對外表明職業，也沒違反應謹言慎行之規定，經表決通過決議不予處分。

廖檢的胞兄與他人發生租屋糾紛，引發民事官司，廖檢因具有法律專業而受託擔任其訴代，今年4、5月間，訴訟程序進行中，桃園地院法官從對造口中意外得知廖具有檢察官身分，因此請書記官致電廖檢要求下次不要出庭，但並未告知確切理由。

廖檢下次開庭仍出庭擔任訴代，而法官認為其恐有違反倫理規範問題，將便將此事通報嘉檢。嘉檢開會討論，並請廖檢到場說明，廖檢表示，自己研究過「檢察官倫理規範」及「法官法」等相關規定，確定法無明文禁止，才會接受胞兄委託。

司法院曾函釋「法官倫理規範」雖未明文禁止法官擔任他人訴代，但因訴代性質因與律師雷同，法官仍不宜介入他人案件，以免對造因其身分，對整起訴訟甚至判決公正性產生不必要質疑。

有與會委員認為，既然法官不得擔任他人訴代，檢察官也應以較嚴格標準看待，討論後建議發布命令「促其注意」，送高檢署複審。高檢署收案後，先前移請檢審會審議。

檢審會認為有調查不備之處，請高檢署再詳查。高檢署日前第二次移請檢審會核定，雖未變更處分，但在函文中強調廖檢只是擔任民事案件的訴代，非執行律師職務，訴訟期間也未刻意亮出檢察官名號，且法規未明文禁止。

檢審會今上午開會，第二度討論此事，認為「檢察官倫理規範」未明文禁止，人事行政法規對當事人處分應基於法之明確定，且即使司法院曾函釋指出法官不宜介入他人案件，但檢察官並未準用之。

再者，廖檢沒對外表明職業，不違反第5條檢察官應廉潔自持，謹言慎行，致力於維護其職位榮譽及尊嚴，不得利用其職務或名銜，為自己或第三人謀取不當財物、利益。因此，投票通過決議不予處分。

此外，為確保人民對檢察官信賴，且維持司法獨立公正及中立形象，法務部檢察司在9月25日預告修正「檢察官倫理規範」將增列第28條之1、28條之2，並配合修正第28條及第30條。

草案載明檢察官原則上不得執行律師職務，並避免為訴訟關係人，但因機關涉訟公務需要，或本於親情人倫，得無償為其家庭成員或親屬提供法律諮詢或草擬法律文書。至所稱家庭成員範圍，亦予以明確定義。

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