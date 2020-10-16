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與謝和弦9月離婚 Keanna打官司向前夫與莉婭求償420萬
創作歌手謝和弦今年初與新歡莉婭坐火車同遊宜蘭和花蓮，一起入住高級飯店及多間民宿，還自拍多張親密合照上傳IG放閃，今年9月與謝離婚的前妻Keanna以侵害配偶權提告二人，求償420萬元精神撫慰金，新北地院民事法庭今天開庭，但雙方僅由律師出庭。
創作歌手謝和弦去年底二度呼麻被逮後，與向警方舉報、2016年結婚的混血辣妻Keanna正式撕破臉，經歷9個月鬧離婚、透過社群攻擊與喊話後，Keanna今年9月底於社群秀出空白配偶欄的身分證，正式宣佈恢復單身。
Keanna律師提出謝和弦在個人IG上傳多張今年一至三月與莉婭搭火車同遊宜蘭和花蓮，一起入住高級飯店及多間民宿，還自拍多張親密合照，其中還有謝自拍莉婭躺在後方沙發，僅著上衣，下半身未穿衣物的照片，認為二人明顯侵害配偶權。
謝的律師證稱二人出遊合照是謝為宣傳音樂MV及維持網路瀏覽人氣，且出遊時都有親友一起，且所住民宿為兩層樓，二人並未同房，還指上傳IG的照片都謝所拍攝，或提供媒體報導使用，並非原告所自行蒐證取得；莉婭的律師則表示，同行是因陪謝去拜訪音樂友人，洽談合作事宜，且其穿著是為拍攝音樂MV工作的一部分。
Keanna律師反駁指出，謝在IG上放閃還說要到花蓮度蜜月及求婚，且若是為音樂MV做宣傳，為何無工作人員同行，且其最新音樂作品早在今年1月就完成。
新北地院民事庭審判長認為謝及莉婭二人律師對Keanna所提出30多條相關證據有疑義，要求律師向謝和莉婭二人求證，並逐一提出書狀解釋，並將於今年12月3日再開庭。
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