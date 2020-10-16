惡劣男自稱幫派阻施工 硬扯怪手駕駛致摔倒全身癱瘓

桃園黃姓男子自稱楊梅太極幫份子，認為一處工地有利可圖，和2名同夥到場喝令停工，向業者索討100萬元，甚至跳上怪手和葉姓駕駛互毆，把對方硬扯下來害他頭部撞到石頭四肢癱瘓，法院依重傷害罪判黃有期徒刑4年，民事部分判黃及2名同夥應賠償葉941萬元，可上訴。

檢警調查，黃男2016年11月26日中午12點多，因土地糾紛和要求業者停工，雙方僵持2個多小時，黃誤以為一旁怪手駕駛葉男要離開，就攀爬上駕駛座毆打他，拉扯過程中葉被推下，頭部更直接撞到石頭，導致頸椎損傷急救後仍四肢癱瘓、大小便失禁，受有重大難治重傷害。

審理時，黃矢口否認犯行，辯稱衝突時葉有站起來要打他、試圖推他下去，結果自己不小心踩空，才從怪手上掉下來。

葉在警詢時供稱，當天有3名男子到場，其中1名綽號「阿凱」的人自稱是楊梅太極堂幫派分子，告知他們在場施工侵害其等權利，必須支付100萬元否則要扣留挖土機，不過業主說有經地主委推施工，以此拒絕要索。

葉還說，當時自己坐在怪手上等候，並準備移到旁邊休息吃飯，但黃等以為他要逃跑，就衝上駕駛座打他，自己抱著頭防衛，仍遭黃拉住衣服往外拋，結果一跌下去頭直接撞到石頭昏了過去。

法院認為，黃、葉素不相識，僅因土地糾紛就用暴力解決，把葉男甩出怪手外害他頭部撞到地面，導致四肢癱瘓，經手術後仍無法回復身體機能，犯後仍否認也未達成和解，態度惡劣，依傷害致重傷害罪判黃有期徒刑4年。