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毒品交易鬧出人命！他拒賣開車撞死人 判關10年半定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

男子卓志漢前年開車加速衝撞和他有毒品交易糾紛的蔡姓男子致死，檢方依傷害致死罪起訴，但一審改依殺人罪判刑7年2月，二審加重改判10年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，卓志漢和蔡男早因毒品往來產生糾紛，而蔡男兒子2017年3月25日晚間在某停車場向他洽購毒品遭拒，蔡見狀上前爭吵、用手拍打引擎蓋，還拿斧頭砍卓的車窗玻璃，蔡兒趕緊上前推開蔡男；卓志漢事後開車加速向前衝撞站在車輛前方的蔡男，再倒車逃逸，蔡男因顱骨骨折、顱內出血、腹血等，送醫急救仍宣告不治。

卓志漢被檢方依傷害致死罪嫌起訴，他在法院審理時否認犯行，士林地院一審根據監視器畫面、證人證述等，認為卓有殺人不確定故意，改依殺人罪判刑7年2月。

卓志漢不服提上訴，認為他是正當防衛；高院二審認為，雖然卓志漢車輛先被蔡男拿斧頭砍，但蔡男案發前已經被兒子推開，沒有進一步攻擊，未對卓志漢造成危害，但卓志漢仍先倒車再加速衝撞蔡男，因此不採信卓的說詞。

二審認為，卓志漢開車衝撞輾壓蔡男後，還倒車逃逸，顯然不顧蔡男的生命，至今未賠償被害家屬，因此一審依刑法第59條情堪憫恕而減刑，有所違誤，撤銷原判決，改判10年6月徒刑；最高法院駁回上訴定讞。

示意圖／ingimage
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毒品 殺人

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