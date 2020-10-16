警察沒有勸導直接開單！法官撤銷他3萬元酒駕罰單

許姓男子今年3月違規在公車專用停靠格臨停小貨車，被警方攔查，酒測值為0.16毫克，當場被開單舉發裁罰3萬元、吊扣駕照24個月，他不服提行政訴訟；台北地方法院認為警方未依規定以「勸導代替舉發」，撤銷原處分，判許免罰，可上訴。

許提告主張，他酒測值0.16毫克是初犯，當時只是要移車，不是開車上路，警察應該以勸導為主，不應該開單舉發。

新北市交通裁決所抗辯，許違規在公車專用停靠格臨停，已經違反道交處罰條例，而飲酒後仍駕車罔顧其他用路人安全，警方裁罰沒有違誤。

判決指出，根據相關法規、警政署訂定的取締酒後駕車作業程序，酒測值0.15毫克以上，未滿0.18毫克的未肇事案件，且沒有不能安全駕駛、危害交通安全，「應予以勸導，不舉發為適當」。