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警察沒有勸導直接開單！法官撤銷他3萬元酒駕罰單
許姓男子今年3月違規在公車專用停靠格臨停小貨車，被警方攔查，酒測值為0.16毫克，當場被開單舉發裁罰3萬元、吊扣駕照24個月，他不服提行政訴訟；台北地方法院認為警方未依規定以「勸導代替舉發」，撤銷原處分，判許免罰，可上訴。
許提告主張，他酒測值0.16毫克是初犯，當時只是要移車，不是開車上路，警察應該以勸導為主，不應該開單舉發。
新北市交通裁決所抗辯，許違規在公車專用停靠格臨停，已經違反道交處罰條例，而飲酒後仍駕車罔顧其他用路人安全，警方裁罰沒有違誤。
判決指出，根據相關法規、警政署訂定的取締酒後駕車作業程序，酒測值0.15毫克以上，未滿0.18毫克的未肇事案件，且沒有不能安全駕駛、危害交通安全，「應予以勸導，不舉發為適當」。
法官認為，開單警員稱看到許違規才攔查，因有酒味而施以酒測，「直接開單沒有勸導」，因此許酒測為0.16毫克，沒有肇事、不能安全駕駛，符合「勸導代替舉發」要件，但警方直接開單已經違反平等原則、比例原則，撤銷原處分，判許免罰。
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