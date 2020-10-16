懷疑情敵與女友曖昧 持空氣槍恐嚇反被奪下槍
台中市民林姓男子懷疑阿雄（化名）與他的女友有不正常關係，2月間拿空氣槍朝阿雄下巴比劃，並恫嚇「你想怎樣」，致阿雄心生畏懼，經阿雄伺機自林手中奪下空氣槍，並報警處理，台中地院依恐嚇危害安全罪將林判處拘役25日，得易科罰金。扣案空氣槍沒收。
法官審酌，林男（26歲）僅因懷疑阿雄與其女友間有不正常交友關係，未能理性溝通解決問題，竟持未具殺傷力空氣槍恐嚇告訴人，致使心生畏懼，犯後未獲被害人諒解，判處拘役。
判決書指出，林男因懷疑阿雄與其女友有不正常交友關係，於2月11日上午11時，在台中市區自外套裡拿出無殺傷力空氣槍1支，朝阿雄下巴比劃並恫稱「你想怎樣」等語，致使阿雄心生畏懼。
經阿雄伺機自林手中奪下空氣槍，林見狀旋即逃離現場。案經員警獲報前往現場處理，阿雄當場交付林持有之空氣槍1支，含彈匣1個、鋼珠14顆予警查扣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言