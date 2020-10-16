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懷疑情敵與女友曖昧 持空氣槍恐嚇反被奪下槍

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民林姓男子懷疑阿雄（化名）與他的女友有不正常關係，2月間拿空氣槍朝阿雄下巴比劃，並恫嚇「你想怎樣」，致阿雄心生畏懼，經阿雄伺機自林手中奪下空氣槍，並報警處理，台中地院依恐嚇危害安全罪將林判處拘役25日，得易科罰金。扣案空氣槍沒收。

法官審酌，林男（26歲）僅因懷疑阿雄與其女友間有不正常交友關係，未能理性溝通解決問題，竟持未具殺傷力空氣槍恐嚇告訴人，致使心生畏懼，犯後未獲被害人諒解，判處拘役。

判決書指出，林男因懷疑阿雄與其女友有不正常交友關係，於2月11日上午11時，在台中市區自外套裡拿出無殺傷力空氣槍1支，朝阿雄下巴比劃並恫稱「你想怎樣」等語，致使阿雄心生畏懼。

經阿雄伺機自林手中奪下空氣槍，林見狀旋即逃離現場。案經員警獲報前往現場處理，阿雄當場交付林持有之空氣槍1支，含彈匣1個、鋼珠14顆予警查扣。

林男懷疑阿雄與他的女友有不正常關係，拿空氣槍朝阿雄下巴比劃，並恫嚇「你想怎樣」，台中地院依恐嚇危害安全罪將林判處拘役25日，得易科罰金。扣案空氣槍沒收。圖／聯合報系資料照片
林男懷疑阿雄與他的女友有不正常關係，拿空氣槍朝阿雄下巴比劃，並恫嚇「你想怎樣」，台中地院依恐嚇危害安全罪將林判處拘役25日，得易科罰金。扣案空氣槍沒收。圖／聯合報系資料照片

恐嚇 台中市

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