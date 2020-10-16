口罩大廠康匠違法生產口罩 新北衛生局：將再統一說明

新北地檢署指揮法務部調查局新北市調查處偵查台灣康匠製造股份有限公司涉嫌違反藥事法案件，15日會同新北市政府衛生局、桃園市政府衛生局前往康匠公司，發現其中2座廠區廠尚未取得醫療器材優良製造規範(GMP)及產品認可登錄即製造第二等級醫用手術口罩，涉嫌未經核准擅自製造醫療器材，全案移請新北市調查處偵辦；新北市衛生局表示，全案目前已進入偵查程序，會等整理好訊息再對外回應。

檢調單位、新北衛生局、桃園衛生局9月22日前往康匠稽查時，發現該公司2個廠區皆未取得醫療器材優良製造規範(GMP)及產品認可登錄即製造第二等級醫用手術口罩，涉嫌未經核准擅自製造醫療器材，當日先行封存廠內之口罩544萬2,505片、120萬1,140片，並移請新北市調查處偵辦。