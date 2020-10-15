快訊

大鹿林道給通車嗎？檢討「帝王條款」、認識林道管制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女人的戰爭 廚房成戰場大打出手

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣黃姓女子與男友一家人同住，在幫男友煮泡麵時，卻與男友大嫂發生爭執，正在洗奶瓶的大嫂曾女抱怨剛洗好的奶瓶卻被黃女的洗鍋水沖到，兩人一言不合發生推擠與拉扯，造成曾女前臂擦傷，彰化地方法院依傷害罪判處黃女拘役15天，若易科罰金需罰一萬五千元。

判決書指出，今年3月間曾女帶兩個小孩下樓到廚房吃早餐，正在水槽處洗小孩的奶瓶，黃女（33歲）則到廚房煮泡麵，曾女要拿走水槽裡的奶瓶時，手和奶瓶都被黃女的洗鍋水沖到，曾女生氣地說「這樣害她得再洗1次」，黃女卻說「她就是故意的」，曾女氣得拿放奶嘴的網子丟黃女。

曾女說，黃女閃過後，卻舉起右手作勢要攻擊她，她來不及閃避，被黃女右手肘攻擊到後腦勺，當下重心不穩，往後面冰箱倒，因女兒想要來扶她，她重心不穩也壓到女兒，黃女還來抓她領口，直到她小叔下樓，黃女才停手，但事後她開始暈眩，還去掛急診，診斷出有腦震盪現象。

黃女則辯稱並未出手打曾女後腦勺，沒有造成曾女重心不穩向後傾倒而腦震盪情事，黃女說，是曾女拿奶瓶蓋丟她，她出手往曾女胸口推，但曾女沒有跌倒，也沒有往後退，還馬上還手作勢要打她，她就把曾女的手抓住，男友下樓喊「妳們在做什麼」，她才放手。

黃女男友則證稱，當天他聽到爭吵聲，即走到廚房門口，看到他大嫂曾女拿東西丟其女友黃女，女友用手推大嫂，大嫂要還手，女友抓住大嫂的手，但沒看到黃女有傷到曾女的頭，只有看到她們在拉扯。

法官判決指出，如果曾女真被打到後腦勺，往後倒壓到稚齡女兒，理應是先關心和安撫女兒，應不至於對女兒毫無聞問，反起身繼續與黃女發生肢體衝突，對於其是否真被攻擊到後腦勺，而造成腦震盪尚有可疑，所以依曾女在拉扯間造成手部擦傷，依傷害罪判處黃女拘役15天，全案可上訴。

彰化縣黃姓女子與男友一家人同住，在幫男友煮泡麵時，卻與男友大嫂發生爭執，正在洗奶瓶的大嫂曾女抱怨剛洗好的奶瓶卻被黃女的洗鍋水沖到，兩人一言不合發生推擠與拉扯，造成曾女前臂擦傷，彰化地方法院依傷害罪判處黃女拘役15天。圖／彰化地方法院資料照
彰化縣黃姓女子與男友一家人同住，在幫男友煮泡麵時，卻與男友大嫂發生爭執，正在洗奶瓶的大嫂曾女抱怨剛洗好的奶瓶卻被黃女的洗鍋水沖到，兩人一言不合發生推擠與拉扯，造成曾女前臂擦傷，彰化地方法院依傷害罪判處黃女拘役15天。圖／彰化地方法院資料照

傷害罪 泡麵

延伸閱讀

女友「素顏不能看」？ 男竟約前任參加烤肉趴：誰叫妳不化妝

「痛痛女孩」民團籲本土研究 國健署：明年中有結果

影／男買老婆和女友的周年禮物 櫃姐坦承「不小心」對調

租女友犯規亂摸 男大生判6月

相關新聞

4歲女童疑被虐死棄屍 心碎家人不願為生母付交保金

台中市4歲女童疑被虐死埋屍於南投縣，女童的生母彭女被羈押禁見，彭女日前以懷孕6個月聲請具保停押，一審裁定以5萬交保，並限...

長灘島「一條線」比基尼辣妹 告媒體、名醫求償240萬結果出爐

一名林姓女子去年到菲律賓長灘島旅遊，因穿著「一條線」比基尼遭菲律賓警方開罰2500披索（約新台幣1490元）；林女事後不...

女人的戰爭 廚房成戰場大打出手

彰化縣黃姓女子與男友一家人同住，在幫男友煮泡麵時，卻與男友大嫂發生爭執，正在洗奶瓶的大嫂曾女抱怨剛洗好的奶瓶卻被黃女的洗...

他捅死人落跑竟無保請回！高院指桃院率斷 撤銷原裁定

工人陳仕景不滿遭胡姓友人罵「你算什麼咖」、「沒資格和我敬酒」，10日凌晨衝進桃園平鎮的小吃店，拿折疊刀刺胡心臟奪命，隨後...

捅死人因「喝酒衝動」無保請回 高院撤銷、發回桃院

工人陳仕景不滿遭胡姓友人罵「你算什麼咖」、「沒資格和我敬酒」，10日凌晨衝進桃園平鎮的小吃店，拿折疊刀刺胡心臟奪命，隨後...

刑事局副隊長「公器私用」 公務車載妻兒遊宜蘭

刑事局電信偵查大隊第一隊副隊長陳鶴園，去年端午節涉嫌用公務車載妻小赴宜蘭參加私人活動，他到案後辯稱是到宜蘭辦案找線民，直...

涉殺4歲女兒埋屍 南投婦又懷孕聲請停押獲准

南投縣上月初發生4歲女童遭埋屍案，彭姓母親及陳姓同居友人陳男涉嫌重大，案發後遭收押禁見；未料，彭女入看守所後發現已懷孕6...

韓粉罵「邪惡記者大韓黑」、「垃圾記者」 賠錢獲緩刑

高雄市前市長韓國瑜「韓流」崩盤，接連被起底。張姓女韓粉不滿三立新聞報導「市長官邸發現1百萬」、「高雄5千天坑」，在「韓國...

南港廢棄商場性侵勒死女模還棄屍 凶嫌程宇確定逃死

男子程宇3年前在南港廢棄商場性侵陳姓女模，事後擔心事跡敗露勒斃陳女棄屍，他被逮後瞎扯梁姓女友也涉案仍被識破，一、二審均依...

祥富水產無預警停業 法院判給付中壢分店員工百萬工資

被稱作火鍋超市始祖的「祥富水產」4月無預警停業，全台多家分店員工頓時失去生計，而原受僱中壢SOGO店的13名員工經勞資調...

華南王子繳完1.5萬妨害秘密罰金 再審聲請也撤回

華南銀行副董事長林知延因在前妻、新光人壽副總經理吳欣盈的座車安裝GPS衛星定位器跟蹤，台灣高等法院更一審依共同犯竊錄非公...

母涉女兒遭虐死案收押 懷孕想交保沒錢沒人辦理

一名女童疑遭彭姓生母、陳姓男子殺害後棄屍南投，彭女9月遭收押，不過發現已懷孕逾6個月便聲請停押，法院裁定5萬元交保，彭女...

熱門新聞

南港廢棄商場性侵勒死女模還棄屍 凶嫌程宇確定逃死

東海商圈4死氣爆人為？火調報告出爐：瓦斯開關被打開

陳斐娟貼文讓「愛情的騙子我問你」到處放 劉建國上訴

不願害人！聯結車駕駛突昏迷 用盡最後力氣煞車自撞

長灘島「一條線」比基尼辣妹 告媒體、名醫求償240萬結果出爐

信建商付125萬能買三千萬豪宅？他沒買到房再欠千萬債

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。