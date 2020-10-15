女人的戰爭 廚房成戰場大打出手

彰化縣黃姓女子與男友一家人同住，在幫男友煮泡麵時，卻與男友大嫂發生爭執，正在洗奶瓶的大嫂曾女抱怨剛洗好的奶瓶卻被黃女的洗鍋水沖到，兩人一言不合發生推擠與拉扯，造成曾女前臂擦傷，彰化地方法院依傷害罪判處黃女拘役15天，若易科罰金需罰一萬五千元。

判決書指出，今年3月間曾女帶兩個小孩下樓到廚房吃早餐，正在水槽處洗小孩的奶瓶，黃女（33歲）則到廚房煮泡麵，曾女要拿走水槽裡的奶瓶時，手和奶瓶都被黃女的洗鍋水沖到，曾女生氣地說「這樣害她得再洗1次」，黃女卻說「她就是故意的」，曾女氣得拿放奶嘴的網子丟黃女。

曾女說，黃女閃過後，卻舉起右手作勢要攻擊她，她來不及閃避，被黃女右手肘攻擊到後腦勺，當下重心不穩，往後面冰箱倒，因女兒想要來扶她，她重心不穩也壓到女兒，黃女還來抓她領口，直到她小叔下樓，黃女才停手，但事後她開始暈眩，還去掛急診，診斷出有腦震盪現象。

黃女則辯稱並未出手打曾女後腦勺，沒有造成曾女重心不穩向後傾倒而腦震盪情事，黃女說，是曾女拿奶瓶蓋丟她，她出手往曾女胸口推，但曾女沒有跌倒，也沒有往後退，還馬上還手作勢要打她，她就把曾女的手抓住，男友下樓喊「妳們在做什麼」，她才放手。

黃女男友則證稱，當天他聽到爭吵聲，即走到廚房門口，看到他大嫂曾女拿東西丟其女友黃女，女友用手推大嫂，大嫂要還手，女友抓住大嫂的手，但沒看到黃女有傷到曾女的頭，只有看到她們在拉扯。