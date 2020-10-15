他捅死人落跑竟無保請回！高院指桃院率斷 撤銷原裁定

工人陳仕景不滿遭胡姓友人罵「你算什麼咖」、「沒資格和我敬酒」，10日凌晨衝進桃園平鎮的小吃店，拿折疊刀刺胡心臟奪命，隨後跑到中壢的按摩店睡覺。桃園地檢署依殺人罪嫌聲押，但桃園地院認為陳是酒後一時衝動，裁定無保請回。檢方抗告，高院從證據看來陳行凶時未達意識不能判斷或減損地步，且有逃亡之虞，撤銷、發回桃院更裁。

警方調查，胡姓男子（45歲）當時和曾姓、吳姓和陳姓友人在南豐路的小吃店喝酒，陳仕景（45歲）恰巧路過，拿甩棍進入店內攻擊，兩人扭打成一團。其他友人勸架，驚見胡用手捧住胸口、面容痛苦，這才發現他胸口被陳用刀子刺穿，胡送醫搶救四十多分鐘仍不治。

警方2小時即逮獲陳，桃檢認為陳嫌疑重大，依殺人罪聲押，但桃院認為陳雖犯罪嫌疑重大，但考量他是在飲酒後犯案，且前往按摩店非標準躲避刑責手法，不認為有逃亡之虞，諭知限制住居釋放。桃檢不服裁定，提抗告。

高院認為，陳仕景涉犯殺人重罪，從相證人證述和甩棍、折疊刀等犯案工具來看，可見陳對死者積怨已久，當天狹路相逢就鎖定，還回家拿器械折返至小吃店，攻擊、刺殺。

高院認為從這一點來看，可知陳犯案時未達意識不能判斷或減損情狀，況且他之後繼續駕車、棄車改搭計程車躲至按摩店，沒返回租屋處，有逃亡可能，也沒有因喝酒而到一是不能判斷的地步。

除了認定陳仕景有逃亡之虞，高院也指桃院原裁定只以陳與胡有糾紛，在「酒力作祟下，偶遇被害人而衝動犯案」的認定有疑點。高院認為，陳「是否事前已跟蹤、冷靜殺人？」、「是否已知胡死亡，開始在隱密處棄置車輛、伺機躲藏？」桃院都沒有說明，怎麼能認定陳沒有逃亡可能而無羈押必要。