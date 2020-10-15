快訊

史上最高運彩獎金！台中男押比分6萬 賠率275倍獨得1650萬

願承擔風險捍衛夥伴！美國民調：多數民眾支持防衛台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他捅死人落跑竟無保請回！高院指桃院率斷 撤銷原裁定

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

工人陳仕景不滿遭胡姓友人罵「你算什麼咖」、「沒資格和我敬酒」，10日凌晨衝進桃園平鎮的小吃店，拿折疊刀刺胡心臟奪命，隨後跑到中壢的按摩店睡覺。桃園地檢署依殺人罪嫌聲押，但桃園地院認為陳是酒後一時衝動，裁定無保請回。檢方抗告，高院從證據看來陳行凶時未達意識不能判斷或減損地步，且有逃亡之虞，撤銷、發回桃院更裁。

警方調查，胡姓男子（45歲）當時和曾姓、吳姓和陳姓友人在南豐路的小吃店喝酒，陳仕景（45歲）恰巧路過，拿甩棍進入店內攻擊，兩人扭打成一團。其他友人勸架，驚見胡用手捧住胸口、面容痛苦，這才發現他胸口被陳用刀子刺穿，胡送醫搶救四十多分鐘仍不治。

警方2小時即逮獲陳，桃檢認為陳嫌疑重大，依殺人罪聲押，但桃院認為陳雖犯罪嫌疑重大，但考量他是在飲酒後犯案，且前往按摩店非標準躲避刑責手法，不認為有逃亡之虞，諭知限制住居釋放。桃檢不服裁定，提抗告。

高院認為，陳仕景涉犯殺人重罪，從相證人證述和甩棍、折疊刀等犯案工具來看，可見陳對死者積怨已久，當天狹路相逢就鎖定，還回家拿器械折返至小吃店，攻擊、刺殺。

高院認為從這一點來看，可知陳犯案時未達意識不能判斷或減損情狀，況且他之後繼續駕車、棄車改搭計程車躲至按摩店，沒返回租屋處，有逃亡可能，也沒有因喝酒而到一是不能判斷的地步。

除了認定陳仕景有逃亡之虞，高院也指桃院原裁定只以陳與胡有糾紛，在「酒力作祟下，偶遇被害人而衝動犯案」的認定有疑點。高院認為，陳「是否事前已跟蹤、冷靜殺人？」、「是否已知胡死亡，開始在隱密處棄置車輛、伺機躲藏？」桃院都沒有說明，怎麼能認定陳沒有逃亡可能而無羈押必要。

高院認為桃院駁回檢察官羈押聲請「率斷」，檢方抗告有理，因此撤銷原裁定，發回桃院更為適當處理。

男子陳仕景10日拿折疊刀刺死胡姓友人。記者曾健祐／翻攝。
男子陳仕景10日拿折疊刀刺死胡姓友人。記者曾健祐／翻攝。

殺人 小吃 按摩

延伸閱讀

捅死人因「喝酒衝動」無保請回 高院撤銷、發回桃院

華南王子繳完1.5萬妨害秘密罰金 再審聲請也撤回

「女神醫」騙苦情姊妹3950萬還贏訴訟 二審逆轉判全吐

小吃店用餐見「鬼遮眼菜單」 網崩潰：到底哪裡錯！

相關新聞

4歲女童疑被虐死棄屍 心碎家人不願為生母付交保金

台中市4歲女童疑被虐死埋屍於南投縣，女童的生母彭女被羈押禁見，彭女日前以懷孕6個月聲請具保停押，一審裁定以5萬交保，並限...

長灘島「一條線」比基尼辣妹 告媒體、名醫求償240萬結果出爐

一名林姓女子去年到菲律賓長灘島旅遊，因穿著「一條線」比基尼遭菲律賓警方開罰2500披索（約新台幣1490元）；林女事後不...

他捅死人落跑竟無保請回！高院指桃院率斷 撤銷原裁定

工人陳仕景不滿遭胡姓友人罵「你算什麼咖」、「沒資格和我敬酒」，10日凌晨衝進桃園平鎮的小吃店，拿折疊刀刺胡心臟奪命，隨後...

捅死人因「喝酒衝動」無保請回 高院撤銷、發回桃院

工人陳仕景不滿遭胡姓友人罵「你算什麼咖」、「沒資格和我敬酒」，10日凌晨衝進桃園平鎮的小吃店，拿折疊刀刺胡心臟奪命，隨後...

刑事局副隊長「公器私用」 公務車載妻兒遊宜蘭

刑事局電信偵查大隊第一隊副隊長陳鶴園，去年端午節涉嫌用公務車載妻小赴宜蘭參加私人活動，他到案後辯稱是到宜蘭辦案找線民，直...

涉殺4歲女兒埋屍 南投婦又懷孕聲請停押獲准

南投縣上月初發生4歲女童遭埋屍案，彭姓母親及陳姓同居友人陳男涉嫌重大，案發後遭收押禁見；未料，彭女入看守所後發現已懷孕6...

韓粉罵「邪惡記者大韓黑」、「垃圾記者」 賠錢獲緩刑

高雄市前市長韓國瑜「韓流」崩盤，接連被起底。張姓女韓粉不滿三立新聞報導「市長官邸發現1百萬」、「高雄5千天坑」，在「韓國...

南港廢棄商場性侵勒死女模還棄屍 凶嫌程宇確定逃死

男子程宇3年前在南港廢棄商場性侵陳姓女模，事後擔心事跡敗露勒斃陳女棄屍，他被逮後瞎扯梁姓女友也涉案仍被識破，一、二審均依...

祥富水產無預警停業 法院判給付中壢分店員工百萬工資

被稱作火鍋超市始祖的「祥富水產」4月無預警停業，全台多家分店員工頓時失去生計，而原受僱中壢SOGO店的13名員工經勞資調...

華南王子繳完1.5萬妨害秘密罰金 再審聲請也撤回

華南銀行副董事長林知延因在前妻、新光人壽副總經理吳欣盈的座車安裝GPS衛星定位器跟蹤，台灣高等法院更一審依共同犯竊錄非公...

母涉女兒遭虐死案收押 懷孕想交保沒錢沒人辦理

一名女童疑遭彭姓生母、陳姓男子殺害後棄屍南投，彭女9月遭收押，不過發現已懷孕逾6個月便聲請停押，法院裁定5萬元交保，彭女...

鐵道局官員視包商為提款機 貪46萬判9年定讞

交通部鐵道局官員余竹倫向廠商收受現金、家電、帳篷等不正利益與賄賂共46萬餘元，二審認為余竹倫視廠商為自動提款機，判刑9年...

熱門新聞

南港廢棄商場性侵勒死女模還棄屍 凶嫌程宇確定逃死

陳斐娟貼文讓「愛情的騙子我問你」到處放 劉建國上訴

東海商圈4死氣爆人為？火調報告出爐：瓦斯開關被打開

不願害人！聯結車駕駛突昏迷 用盡最後力氣煞車自撞

長灘島「一條線」比基尼辣妹 告媒體、名醫求償240萬結果出爐

影／嘉義市鐵皮屋暗夜大火 婦人燒成焦屍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。