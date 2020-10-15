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捅死人因「喝酒衝動」無保請回 高院撤銷、發回桃院
工人陳仕景不滿遭胡姓友人罵「你算什麼咖」、「沒資格和我敬酒」，10日凌晨衝進桃園平鎮的小吃店，拿折疊刀刺胡心臟奪命，隨後跑到中壢的按摩店睡覺。警方2小時逮人，桃園地檢署依殺人罪嫌聲押，但桃園地院認為陳是酒後一時衝動，裁定無保請回。檢方13日抗告，高等法院今晚裁定撤銷，發回桃園地院。
警方調查，胡姓男子（45歲）當時和曾姓、吳姓和陳姓友人在南豐路的小吃店喝酒，陳仕景（45歲）恰巧路過，發現胡的小客車停在現場，拿甩棍進入店內攻擊，兩人扭打成一團。
其他友人勸架，驚見胡用手捧住胸口、面容痛苦，這才發現他胸口被陳用刀子刺穿，胡送醫搶救四十多分鐘仍不治。警方隨即逮獲陳，桃檢認為陳嫌疑重大，依殺人罪聲押，桃園地院11日上午裁定陳無保請回、限制住居。
桃檢認為陳仕景涉犯殺人重罪，行凶後有棄車轉搭計程車前往養生館的舉動，顯見當時的意識狀況未達到「心神喪失或精神耗弱」程度，加上其有棄車前往他處的行為，有逃亡事實，提抗告。高等法院今裁定原裁定撤銷，發回桃院。
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