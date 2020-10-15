4歲女童疑被虐死棄屍 心碎家人不願為生母付交保金

台中市4歲女童疑被虐死埋屍於南投縣，女童的生母彭女被羈押禁見，彭女日前以懷孕6個月聲請具保停押，一審裁定以5萬交保，並限制住居，但家人未替她辦理交保，彭向二審提出抗告，認為5萬交保金太高，希望改以其他方式交保，二審認原審裁定並無不當，將全案駁回，將繼續羈押直至有人具保為止。

彭女的4歲女兒，上月初被發現掩埋於南投名間鄉山坡地，南投檢警發現，彭女於今年6月，將4歲女兒託給37歲的陳姓前男友照顧，女兒卻疑似被虐殺死亡，彭女還涉嫌與陳男棄屍，她否認殺害女兒，卻又對女童是被誰殺害一概表示「不知道」，檢方上月4日依傷害致死、傷害、遺棄屍體等罪名聲押禁見獲准。

涉嫌參與埋屍的女童生母彭女，她以懷孕6個月為由，聲請具保停押，法官裁定5萬元交保並限制住居，不料家人「碎心」拒絕替她辦理交保，彭女向台中高分院提出抗告，指5萬元交保金太高，她無法負擔，聲明改用其他方式交保。

台中高分院以彭女曾告訴南投地院法官，她的親友可以籌到5萬元，「我可以接受5萬元，我要以5萬元交保」，認定南投地院裁定5萬交保金額並無不當之處，駁回彭女抗告，繼續羈押，直至有人具保為止。