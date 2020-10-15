刑事局副隊長「公器私用」 公務車載妻兒遊宜蘭

刑事局電信偵查大隊第一隊副隊長陳鶴園，去年端午節涉嫌用公務車載妻小赴宜蘭參加私人活動，他到案後辯稱是到宜蘭辦案找線民，直到檢方出示相關證據才坦承犯行。台北地檢署認定他涉犯詐欺得利罪，考量認罪，給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫10萬元。

警政署政風室接獲檢舉，指陳男常將公務車挪為私用。警方蒐證後報請北檢指揮偵辦。檢警過濾相關資料後查出，去年端午節，陳鶴園涉開公務車載妻小前往宜蘭參加幼兒園露營活動，由於此部分犯罪事證明確，檢方傳喚陳男到案說明。

據悉，庭訊時，陳男原先否認犯行，辯稱當天是去宜蘭辦案，因故與線民沒聯繫成功，才與妻兒留宿宜蘭遊玩。檢察官當庭提示幼兒園露營活動主辦人的證詞，證稱陳男是幼兒園學員的家長，且露營場地很熱門，至少須半年前預訂。

此外，檢察官還拿出陳男參加幼兒園活動的事前住宿登記等資料，要求陳男解釋清楚，他見狀才改口認罪。 檢察官認定陳男涉犯詐欺取財罪，考量他無前科且坦承犯行，給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫10萬元。