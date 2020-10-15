刑事局副隊長「公器私用」 公務車載妻兒遊宜蘭
刑事局電信偵查大隊第一隊副隊長陳鶴園，去年端午節涉嫌用公務車載妻小赴宜蘭參加私人活動，他到案後辯稱是到宜蘭辦案找線民，直到檢方出示相關證據才坦承犯行。台北地檢署認定他涉犯詐欺得利罪，考量認罪，給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫10萬元。
警政署政風室接獲檢舉，指陳男常將公務車挪為私用。警方蒐證後報請北檢指揮偵辦。檢警過濾相關資料後查出，去年端午節，陳鶴園涉開公務車載妻小前往宜蘭參加幼兒園露營活動，由於此部分犯罪事證明確，檢方傳喚陳男到案說明。
據悉，庭訊時，陳男原先否認犯行，辯稱當天是去宜蘭辦案，因故與線民沒聯繫成功，才與妻兒留宿宜蘭遊玩。檢察官當庭提示幼兒園露營活動主辦人的證詞，證稱陳男是幼兒園學員的家長，且露營場地很熱門，至少須半年前預訂。
此外，檢察官還拿出陳男參加幼兒園活動的事前住宿登記等資料，要求陳男解釋清楚，他見狀才改口認罪。 檢察官認定陳男涉犯詐欺取財罪，考量他無前科且坦承犯行，給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫10萬元。
根據最高法院見解，公務員私用公務車或是浮報加班費，若非基於職務上行為而去詐取財物，則適用一般刑法詐欺得利罪，不以貪汙治罪條例論處；陳男私用公務車載妻兒出遊，其違法態樣即屬非職務上行為，本案僅以刑法論處。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言