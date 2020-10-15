涉殺4歲女兒埋屍 南投婦又懷孕聲請停押獲准

南投縣上月初發生4歲女童遭埋屍案，彭姓母親及陳姓同居友人陳男涉嫌重大，案發後遭收押禁見；未料，彭女入看守所後發現已懷孕6個月，聲請具保停押，雖被裁定5萬元交保，但等不到其家人保她；她日前提抗告，認為具保金額過高，她無力負擔，要求以其他方式交保，但仍待台中高分院裁定。

上月3日，南投縣驚傳有4歲女童遭彭姓母親及陳姓同居人凌虐致死，埋屍菜園長達2個月，檢方依傷害致死、遺棄屍體等罪聲押兩人，法院審酌並認為他們，對關鍵案情避重就輕，有高度串滅證及逃亡可能，因此裁定收押禁見至今。

沒想到，近期卻傳出27歲彭女在看守所內發現又懷孕，且已有6個月，符合「刑事訴訟法」第114條「羈押的被吿懷孕5個月以上，如經具保聲請停止羈押不得駁回」規定，她在9月下旬聲請具保停押，並在中秋節前被法官裁定5萬元交保、限制住居。

不過，自中秋節至今已10多天過去，彭女家屬卻都沒辦理交保手續，一心想要交保的彭女日前因此又提抗告，認為法官裁定具保金額過高，她無力負擔，因此要求能改以交付保金以外的其他方式，讓她交保。

南投地方法院今證實該消息並表示，彭女因懷孕超過5個月提出具保聲請，院方依「刑事訴訟法」第114條第2項規定在9月25日裁定以5萬元交保；9月30日她再提抗告，10月5日也已將此案送到台中高分院，目前審理中仍待裁定。