聽新聞
test
0:00 / 0:00
長灘島「一條線」比基尼辣妹 告媒體、名醫求償240萬結果出爐
一名林姓女子去年到菲律賓長灘島旅遊，因穿著「一條線」比基尼遭菲律賓警方開罰2500披索（約新台幣1490元）；林女事後不滿東森新聞、郭姓記者、臉書粉絲專頁陳姓版主和婦產科名醫鄭丞傑侵害她隱私和名譽，求償240萬元，台北地方法院判林女敗訴，可上訴。
林女2019年10月和男友到長灘島遊玩，穿「一條線」的微型比基尼在海灘玩水，被遊客拍下照片，在網路瘋傳；菲律賓警方也憑照片派員到旅館將林女和男友帶回警局開罰。
林女事後不滿東森新聞報導登出她的護照，雖然有馬賽克處理，但仍侵害她的個資，也認為臉書粉絲專頁發文評論，「追求人類天然本性的前衛主義者」、婦產科醫師鄭丞傑發文「我們小時候想要看到女生的屁股，得扒開她的內褲，現在的男生想要看到女生的內褲，得扒開她的屁股，時代的變化實在太大了，我們也只能適應它了」，林女一併提告求償240萬元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言