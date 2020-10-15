長灘島「一條線」比基尼辣妹 告媒體、名醫求償240萬結果出爐

一名林姓女子去年到菲律賓長灘島旅遊，因穿著「一條線」比基尼遭菲律賓警方開罰2500披索（約新台幣1490元）；林女事後不滿東森新聞、郭姓記者、臉書粉絲專頁陳姓版主和婦產科名醫鄭丞傑侵害她隱私和名譽，求償240萬元，台北地方法院判林女敗訴，可上訴。

林女2019年10月和男友到長灘島遊玩，穿「一條線」的微型比基尼在海灘玩水，被遊客拍下照片，在網路瘋傳；菲律賓警方也憑照片派員到旅館將林女和男友帶回警局開罰。