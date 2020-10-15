韓粉罵「邪惡記者大韓黑」、「垃圾記者」 賠錢獲緩刑

高雄市前市長韓國瑜「韓流」崩盤，接連被起底。張姓女韓粉不滿三立新聞報導「市長官邸發現1百萬」、「高雄5千天坑」，在「韓國瑜後援會」嗆聲「邪惡記者大韓黑」，惹來韓粉們群起跟風留言，辱罵何姓女記者「灌爆她賤人樣」、「垃圾記者」。橋頭地院一審各判他們拘役20日、罰金5千元等；橋院二審衡量，他們賠錢調解，予以緩刑2年定讞。

判決指出，張姓女韓粉去年2月12發文，「電視台的邪惡記者大韓黑#一直黑韓國瑜」，任意擷取何姓女記者報導「韓國瑜選後首次記者會談14年前死亡車禍」新聞資料畫面，根本與官邸現金事件無關；風姓、王姓、傅姓、宋姓韓粉卻留言「欠人X」、「灌爆她賤人樣」、「回憶這樣台灣社會爛渣，超噁的啦」、「灌爆牠，垃圾記者」。

何姓女記者控告張姓女韓粉濫用「邪惡記者」、「大韓黑」影射，風姓、王姓、傅姓、宋姓韓粉留言恐貶損她人格、社會評價，分別提告誹謗、公然侮辱罪。

然而，韓粉們到案均否認誹謗、公然侮辱，強辯說這些都只是口頭禪，沒有寫記者名字、不知道所指是新聞記者，當下只是情緒發言，沒有人身攻擊。

橋頭地院一審認定，張姓女韓粉言論足以貶損何姓女記者人格聲譽，確實犯誹謗；至於風姓、王姓、傅姓、宋姓韓粉，留言指涉特定職業、性別，言詞顯然針對何姓女記者，該些歧視性、攻擊性字眼已非單純發表言論，涉犯公然侮辱。

一審獨任法官考量被告韓粉們欠缺尊重他人格，犯後又否認犯行，未與何姓記者達成和解，一審審結判張拘役20日、得易科罰金2萬元；其餘人等判罰金5千元，得易服勞役5日。

但橋檢認為量刑太輕，上訴橋頭地院二審，二審合議庭認為，被告韓粉們在訴訟期間，以18萬元與何姓女記者達成調解，可見犯後態度不算太差，駁回檢方上訴，並宣告張姓韓粉等5人緩刑2年確定。