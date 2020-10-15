南港廢棄商場性侵勒死女模還棄屍 凶嫌程宇確定逃死

男子程宇3年前在南港廢棄商場性侵陳姓女模，事後擔心事跡敗露勒斃陳女棄屍，他被逮後瞎扯梁姓女友也涉案仍被識破，一、二審均依強制性交殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身；案經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

程宇（26歲，原名高廷宇）2013年曾4度和幼女性交，衛生局通知他接受身心治療和輔導教育，但他都未依規定時間報到；程宇有多項前科，2016年曾攜女伴到酒店住宿，持偽造信用卡支付費用，期間在餐廳吃飯、向飯店租借筆記型電腦，隨即不見蹤影，讓酒店損失近10萬元；另約在網咖認識的友人吃燒烤，借用友人iPhone未歸還。

程宇2016年12月先以支付模特兒拍攝費用為由性侵一名女子，當時女子被帶到廢棄、沒有光線的商場，程以手指強摳她陰道。女子擔心性命不保，說「生理期來了」，程改要求「打手槍」。

程宇食髓知味，他2017年3月1日以邀約陳姓女模拍宣傳照為由，帶女模進入南港某廢棄商場，用手掐住脖子後性侵得逞，擔心事跡敗露，拆下背包的背帶勒斃陳女，再拖到地下室隔間棄屍。案發後，程胡扯梁姓女友也涉案，檢方認為他難以教化，出監後可能再犯，且犯後嫁禍他人，完全不知悔悟，求處死刑。

一審認為，程宇為滿足性慾計畫性侵女模，犯後因女模尖叫，擔心事跡敗露，動手殺害女模，事屬突發，且緊勒脖子使女模窒息身亡，手段非特別殘暴；程雖有許多辯解，但「畏罪」是人之常情，不能以此認為他窮凶極惡，並指死刑是剝奪他人生命，判決應謹慎而處程無期徒刑。

二審委託嘉義大學朱惠瑛助理教授作司法心理鑑定報告，探討程的人格發展史、成長發展歷程、犯罪動機，結論認為程宇在高度外控的環境及監督的環境中，可減少侵害他人的機會、降低攻擊慾望。

二審認為，因2009年制定兩公約施行法，其中公政公約第6條第2款明定要犯「情節最重大犯罪」才能科處死刑，而程宇罪行不是「情節最重大犯罪」，一審判處無期徒刑並無不當，因此駁回上訴；最高法院今駁回檢方、程宇上訴，全案定讞。