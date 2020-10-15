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祥富水產無預警停業 法院判給付中壢分店員工百萬工資

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

被稱作火鍋超市始祖的「祥富水產」4月無預警停業，全台多家分店員工頓時失去生計，而原受僱中壢SOGO店的13名員工經勞資調解破局，對公司提告求償積欠工資、資遣費等，但祥富並未到庭辯論，法院認為員工求償有據，判祥富應支付13人90萬多元工資、補繳勞退金10萬多元，可上訴。

員工主張，原受僱擔任「祥富水產中壢SOGO店」店員，但公司從今年3月起積欠工資未付，而且還在4月16日晚上無預警發布全國各分店停業，並在4月17日正式停工，經向桃園市政府申請勞資爭議調解，因雙方各執己見不成立，高雄市政府勞工局也以4月20日為歇業基準日。

員工並以勞動契約、勞動基準法及勞工退休金條例等提起訴訟，請求公司給付積欠工資、資遣費、預告工資及特休未休折算工資等款項，加上公司今年2月起，就未足額按月替員工提繳勞工退休金，其中短少金額也應補提繳到他們的勞工退休專戶。

對此，祥富水產的祥揚水產有限公司經通知未到庭辯論，也沒提出書狀聲明、陳述；法院審酌，有關這13名員工主張事實，已有相關勞工保險資料、明細，勞資調解紀錄佐證，相關請求工資、資遣費、特休未休折算工資及勞退金補提繳等都有依據。

法院認為，祥富水產和13名員工間，基於勞動契約勞動基準法、勞工退休金條例的法律關係，相關請求應准許，其中積欠工資、資遣費、預告工資及特休未休折算工資部分，判祥富水產應給付共90萬7615元，另勞退差額應補繳10萬7894元。

祥富水產今年4月無預警停業，中壢分店13名員工提告求償積欠工資，法院判公司應給付90萬7615元，另勞退差額應補繳10萬7894元。圖／報系資料照
祥富水產今年4月無預警停業，中壢分店13名員工提告求償積欠工資，法院判公司應給付90萬7615元，另勞退差額應補繳10萬7894元。圖／報系資料照

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