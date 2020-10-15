華南王子繳完1.5萬妨害秘密罰金 再審聲請也撤回

華南銀行副董事長林知延因在前妻、新光人壽副總經理吳欣盈的座車安裝GPS衛星定位器跟蹤，台灣高等法院更一審依共同犯竊錄非公開活動罪判他拘役15日，得易科罰金定讞。林今上午赴台北地檢署執行科繳交1萬5千元罰金，原本他向高院聲請再審，但上周已撤回。

林知延、吳欣盈2011年4月結婚，但結婚不久，雙方就生摩擦，林知延對婚姻不安，2013年諮詢法律顧問劉宗欣律師意見，劉建議先委託徵信業者跟監，掌握她的行蹤再打算。徵信業者將GPS裝在她平日使用的車輛後保險桿內，紀錄車輛位置、移動方向及行蹤。李姓司機後來發現遭不明車輛跟監後，起疑，檢查發現GPS，報警處理。

高院更一審認為GPS定位追蹤器可連續全天候不間斷追蹤他人車輛行駛路徑、停止地點，鉅細靡遺長期掌握他人行蹤，這種看似瑣碎、微不足道的活動資訊，經由「拖網式監控」大量地蒐集、比對定位資料，個別活動之的積累集合將產生內在關連，私人行蹤「點、線、面」遭天羅地網般被迫揭露。

更一審舉美國法院近年針對類似案件所採取的「馬賽克理論（mosaic theory）」為例，馬賽克拼圖乍看之下微不足道、瑣碎的圖案，拼聚在一起後就會呈現一個寬廣、全面的圖像。經由科技設備對他人進行長期且密集的資訊監視與紀錄，他人身體「形式上」雖為獨處狀態，但心理上保有隱私的獨處狀態已遭破壞殆盡。林知延因婚姻危機意識和不安全感而委託徵信業者在車上裝GPS，已逾越必要性及比例原則，沒有法律正當性。

吳欣盈在更一審定讞當天，在臉書上寫下「我終於得到應有的公道，雖然贏了官司，但我也失去了婚姻。什麼是輸？ 什麼又是贏？在得知判決結果的這一刻，我沒有贏得官司的喜悅，這只是為我過去的堅持，給了一個正義的答案。」