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東海商圈氣爆4死疑人為檢警追查 無辜被害家屬可求償

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市東海商圈上月瓦斯氣爆，造成4死1傷慘劇，火調報告出爐，有3個瓦斯桶的開關被打開，無管線連接，研判瓦斯氣爆肇因為人為。後續動作分刑事、民事兩部分，若檢察官認定縱火嫌疑人已死亡，將會予以不起訴處分，但仍應負侵權行為責任，無辜被害人家屬可向繼承人求償，並申請犯罪被害人補償金

台中市龍井區東海商圈民宅在上月19日凌晨4時許傳出氣爆意外，釀4死悲劇，燃燒4戶民宅、16輛汽機車，檢、警、消在陳姓死者一家三口的住處，查到桶裝瓦斯及打火機殘骸，不排除人為釀禍，因全案涉及多條人命，台中市消防局不敢輕忽，昨天趕在30天法定期限前，將火災原因調查報告書移給烏日警分局，報告書指出，有3個瓦斯桶的開關被打開，無管線連接，研判肇因為人為。

律師林柏宏表示，可分刑事和民事兩部分來說明，刑事的部分：警方會依據火場鑒定報告及所採集的現場跡證、詢問相關證人來做判斷，應該會移送相關的犯罪嫌疑人。移送給檢察官來處理，若檢方認定的縱火嫌疑人已經死亡，原則上相驗案件會將犯罪嫌疑人簽分成偵案或併入警方移送的偵字案來辦理。再以被告已經死亡為理由，做不起訴處分。

民事的部分：相關的被害人可依照民法所規定的損害賠償之例來提出民事訴訟請求。但若行為人已經死亡.或許僅能就其遺產來主張權利。

本案行為人雖已死亡，仍應負侵權行為責任，如其遺有財產，屬被繼承人之債務，受害人得依民法第184條第1項、第1148條、第1153條第1項規定對繼承人請求就繼承所得遺產範圍負連帶賠償責任。

就被害人死亡或重傷部分，另得依犯罪被害人保護法第5條第1向規定向地檢署申請死亡遺屬補償金或重傷補償金，得請求項目及金額如同法第9條，可透過財團法人犯罪被害人保護協會台中分會請求協助。

台中市東海商圈上月瓦斯氣爆，造成4死1傷慘劇，火調報告出爐，研判瓦斯氣爆為人為。律師林柏宏（圖）表示若檢察官認定縱火嫌疑人已死亡，將會予以不起訴處分，但仍應負侵權行為責任，無辜被害人家屬可向繼承人求償，並申請犯罪被害人補償金。圖／本報資料照
台中市東海商圈上月瓦斯氣爆，造成4死1傷慘劇，火調報告出爐，研判瓦斯氣爆為人為。律師林柏宏（圖）表示若檢察官認定縱火嫌疑人已死亡，將會予以不起訴處分，但仍應負侵權行為責任，無辜被害人家屬可向繼承人求償，並申請犯罪被害人補償金。圖／本報資料照

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