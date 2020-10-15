聽新聞
test
0:00 / 0:00
潤寅超貸142名當事人一次傳 台北地院備大禮堂開庭
台北地院審理潤寅超貸400餘億元重大金融案，完成準備程序，不過，當事人及關係人眾多，案情繁雜，與案情有關共142人，為確保審判公開原則、且兼顧訴訟當事人訴訟權益，下周一、二開庭傳喚所有人，已準備場地寬敞大禮堂開庭。
審判中的潤寅超貸案，主嫌為潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫婦，案件訂下周一、周二在台北地院5樓大禮堂審理。
台北地院說，潤寅案被告含5名法人共計45人，被告委任辯護人有77人，告訴代理人有20人，共142位，分案由重大金融專庭審判長江俊彥、陪席法官林勇如、受命法官林彥成組合議庭審理。
依審理計畫，全案已進行95次準備程序，準備程序終了再進行56次審理程序，自下周一即10月19日起，還預定進行15場次審理庭。
台北地院今天指出，合議庭為提升效率，下周一、下周二傳喚全部被告、辯護人、告訴代理人到庭進行被告訊問、提示證據及檢察官論告程序，之後再分別定庭期於常設法庭審結。
不過，法院因常設法庭規模無法容納全部人士到庭，依法院組織法及法庭席位布置規則，將5樓大禮堂設置為刑事法庭形式，並安裝電腦、大型投影幕、擴大機，確保相關人士行使訴訟權，旁聽民眾也能了解訴訟程序如何進行。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言