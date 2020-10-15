潤寅超貸142名當事人一次傳 台北地院備大禮堂開庭

台北地院審理潤寅超貸400餘億元重大金融案，完成準備程序，不過，當事人及關係人眾多，案情繁雜，與案情有關共142人，為確保審判公開原則、且兼顧訴訟當事人訴訟權益，下周一、二開庭傳喚所有人，已準備場地寬敞大禮堂開庭。

審判中的潤寅超貸案，主嫌為潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫婦，案件訂下周一、周二在台北地院5樓大禮堂審理。

台北地院說，潤寅案被告含5名法人共計45人，被告委任辯護人有77人，告訴代理人有20人，共142位，分案由重大金融專庭審判長江俊彥、陪席法官林勇如、受命法官林彥成組合議庭審理。

依審理計畫，全案已進行95次準備程序，準備程序終了再進行56次審理程序，自下周一即10月19日起，還預定進行15場次審理庭。

台北地院今天指出，合議庭為提升效率，下周一、下周二傳喚全部被告、辯護人、告訴代理人到庭進行被告訊問、提示證據及檢察官論告程序，之後再分別定庭期於常設法庭審結。