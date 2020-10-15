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騙扁小子黃琪詐1億不認罪：「做了就做了」

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

本名黃照岡的「騙扁小子」黃琪被控與蘇姓男友詐騙劉姓婦人上億元存款，並假冒藝人張清芳、前台大校長楊泮池妻子行騙，目前羈押；台北地院今天提訊黃琪開庭，黃否認犯罪，但對法官如何處罰無意見，稱「做了就是做了」。

黃琪先前開庭時蒙頭蓋臉坐輪椅出庭。圖／報系資料照片
黃琪先前開庭時蒙頭蓋臉坐輪椅出庭。圖／報系資料照片

黃琪的律師替黃作無罪答辯，稱黃琪會假冒香港富商李嘉誠名義詐騙口罩，是為幫助他人；假冒前台大校長楊泮池助理名義向台北榮總調取詹姓前男友的母親的病理檢體，是盼詹的母親不要再作切片檢查，並無壞意

黃琪的律師說，黃琪的做法雖有爭議，但未出於傷害他人的故意，因此是否構成「致生損害」的要件希望法官斟酌。

黃琪說，會調取詹姓前男友母親的檢體，是讓親近的人不必再挨刀，用意是希望前男友母親可獲得最精確醫療判斷，黃還說，詹家家境不好，詹母住院他也付費，如果台北榮總有告訴他調取病理檢體需手續費1500元，他一定付。

法官另審理黃琪被控違反公司法驗資不實罪。黃琪的律師說，黃琪因盛名所累，在銀行開戶、買房有困難，才會向蘇姓男友借帳戶用，不是刻意偷藏資產；黃琪成立公司提領海外列支敦士登帳戶內的300萬元前，有存入多於300萬元的本票進公司。

黃琪則辯稱，他相信銀行本票等於現金，在銀行收款後5日才將300萬台幣領出，如果有意掏空提領驗資款就好，「我沒有驗資不實」。

律師 台大 詐騙

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