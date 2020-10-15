母涉女兒遭虐死案收押 懷孕想交保沒錢沒人辦理

一名女童疑遭彭姓生母、陳姓男子殺害後棄屍南投，彭女9月遭收押，不過發現已懷孕逾6個月便聲請停押，法院裁定5萬元交保，彭女認金額過高提抗告，台中高分院尚未裁定。

陳男等人涉嫌虐死一名4歲女童，南投檢警挖出女童屍體，陳男、女童生母彭女9月4日遭收押禁見，彭女遭逮時，身材瘦小，不料進看守所後卻發現懷孕，經送醫檢查，確認懷孕逾6個月，因此，彭女依刑事訴訟法聲請具保停押，不過，直到昨天仍無親友拿錢出面為彭女辦理交保事宜。

根據刑事訴訟法第114條規定，羈押的被告懷胎5月以上或生產後2月未滿者，如經具保聲請停止羈押，不得駁回；另外，根據同法第115條，羈押之被告，得不命具保而責付於得為其輔佐人之人，或該管區域內其他適當之人，停止羈押。

彭女聲請具保停押，南投地方法院日前裁定新台幣5萬元交保、限制住居，但彭女家人一直未辦交保手續，於是彭女提出抗告，認為交保金5萬元太高，非她所能負擔，要求以交保金之外方式讓她交保。

南投地方法院今天表示，被告彭女懷孕超過5個月而提出具保聲請，法院依刑事訴訟法第114條第2項規定，9月25日裁定彭女以5萬元交保，之後被告彭女9月30日提出抗告，南投地院10月5日將此案送到台灣高等法院台中分院，目前審理中，尚未裁定。