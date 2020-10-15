「女神醫」騙苦情姊妹3950萬還贏訴訟 二審逆轉判全吐

女子李麗榕自稱有陰陽眼、能與神佛溝通並治病，為喪夫、皮膚病所苦的張姓姊妹信以為真，求治解厄。李女遊說張姓姊妹「買佛地供佛」、「一起共修增福德」，兩人共匯出3950萬元，但道場卻沒進度，得知錢被李女拿去買屋養老，提告要求賠償。宜蘭地院以「交付款項的原因很多，不是只有受詐騙一種」判姊妹敗訴，但高等法院認定就是詐騙，逆轉判李女各賠姊妹1975萬元。

刑事部分，宜蘭地院依詐欺取財罪判李女2年8月徒刑，高院7月駁回上訴定讞。

李麗榕從事婚紗、美髮工作，有3個小孩，稱因還願而在宜蘭收費「治病」，自詡為「佛醫」。李女聲稱可透過觀世音菩薩告知而確認病人的疾病、壽元，再以手指按壓病人血管的方式治療。張姓婦人經小姑介紹前往治療，再介紹妹妹一起來看。

2012年1月間，李麗榕向張姓姊妹說「買佛地對往生的人比較好，對我們的身體方面也會比較好」、「購買小佛地可共修供佛」，姊妹倆以為她可以跟菩薩溝通，先匯了650萬元。2014年間，張姓姊妹的父親過世，李女又藉機誆稱「買大佛地功德比較大，對家族及全家都比較好，消災解厄，可以大家一起共修」；姊妹倆又先後匯出3300萬元。

匯出巨款後，卻沒有「佛地」的下落，李麗榕卻警告張姓姊妹「不可以洩漏天機，否則會有惡報」，直至2017年底，姊妹倆在子女陪同下詢問進度，卻換得「這是妳們要彌補我的」的答案，請教律師後才恍悟被騙。

李麗榕遭起訴，她卻稱因張姓姊妹找「白龍王」用妖術害女兒，這些錢是「賠我女兒一輩子的吃飯錢」，還說是對方自己要匯給她。但宜院傳喚多名證人，皆證稱李女讚揚張姓姊妹「很善良」，願意捐款買佛地、蓋道場供佛。因張姓姊妹認為捐款將用來蓋道場，錢卻進了李女口袋，宜院刑事庭認定李女詐欺。

李女上訴，一再說「白龍王」對她女兒下「泰國降頭術」、女兒智商退化並癲癇，她則能請菩薩示現、預告張姓姊妹父親死亡時間。高院刑事庭認為她的說詞光怪陸離，且毫無任何事證佐證，是假借神通力之名故弄玄虛，駁回上訴。